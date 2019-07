El ministro Garay reclamó fondos nacionales para incentivar la construcción de viviendas de madera en todo el país

Sobre su participación en la reunión de la Mesa de Competitividad Foresto Industrial con el presidente Mauricio Macri y el ministro de Agricultura Luis Etchevere, realizada el martes en Buenos Aires, el ministro del Agro y la Producción de la provincia, José Luis Garay comentó en diálogo con Radio Libertad que fue una reunión donde, aparte de analizar los avances de los trabajos relacionados con el sector maderero, en lo que hace a Misiones se habló de la fábrica de casas de madera, el puerto, los bitrenes, además de dar su opinión sobre el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea (UE), destacando que es la provincia la que está solventando las viviendas de madera de Itaembé Guazú y reclamó los fondos del Gobierno nacional.

José Luis Garay- Radio Libertad

Destacó Garay que fue una mesa donde se informó los avances que hubo en temas en los que se viene trabajando hace mucho tiempo, “sobre todo en bitrenes, el Puerto de Posadas que le interesa mucho al presidente, la posibilidad de incluir más viviendas de madera en los planes de construcción de viviendas en distintas zonas de la Argentina, no solamente en la Mesopotamia, cuestión que planteo el presidente como una posibilidad, nosotros le dijimos lo que se está haciendo desde la provincia, es un esfuerzo muy grande el que hace el Gobierno de la provincia de Misiones a través del IPRODHA y en edificios escolares estamos haciendo muchas construcciones en madera, pero también necesitamos los fondos de Nación como para que en los planes se pueda adjudicar más viviendas de madera”.

Respecto al Puerto de Posadas recordó que se está negociando con una empresa luego de dos licitaciones fallidas, “es un proceso que viene de bastante tiempo, ahora se está negociando con una empresa que seguramente va a ser la que va a operar el puerto en un período de 90 días aproximadamente”.

También menciono los reclamos puntuales realizado por los empresarios en cuanto a la AFIP sobre la devolución de los reintegros a las exportaciones, la tasa del SENASA en embarques que se están haciendo en algunos puertos del río Uruguay “todas cuestiones referidas a la mejora de la competitividad forestal que venimos trabajando desde hace un tiempo importante donde tuvimos relativamente pocos reclamos para la provincia porque hemos hecho mucho trabajo. El gobernador (Hugo Passalacqua) se ha puesto a la cabeza de esto con el tema de habilitar a través de Vialidad Provincial los corredores viales para el tránsito de los bitrenes que lamentablemente ahora están parados por una cuestión gremial pero son una posibilidad de mejora de la competitividad.

Recordó además que para el sector forestal se continúa trabajando de acuerdo al Pacto Fiscal suscripto con el Gobierno Nacional a fines de 2017 en la rebaja de Ingresos Brutos, eliminó totalmente Ingresos Brutos a las exportaciones y además en algún momento se pospusieron los aumentos de la energía eléctrica para el sector viendo la situación por la que estaban atravesando muchas empresas madereras.

Consideró Garay que “dentro de todo la provincia de Misiones viene trabajando muy bien con todo el sector, estuvieron presentes los presidentes de APICOFOM y AMAYADAP que son las principales asociaciones que nuclean a los industriales del rubro forestal y los forestadores, creo que fue positiva en cuanto a los informes y esperemos que las cuestiones pendientes se puedan resolver”.

Viviendas de madera

Sobre la fábrica de viviendas de madera y su inserción en planes nacionales el ministro dijo que “por ahora lo que hay es la palabra del presidente que ha manifestado su predisposición y su idea de que se apoye este tipo de construcciones, ahora están estas 864 viviendas (en Itaembé Guazú) hay otras 300 aproximadamente en proceso pero después de ahí en hechos concretos no hay nada, no sé si la plata vino al IPRODHA de las 864 casas, hasta ahora el aporte importante lo está haciendo la provincia. Entendemos también la problemática del Gobierno nacional y los problemas que tiene pero son cuestiones muy importantes que resolver sobre todo teniendo en cuenta la envergadura de la inversión que se ha hecho, proyectando un desarrollo económico que posibilitaría esta industrialización de viviendas de madera y también la solución para una problemática social porque la demanda es muy grande”.

Incentivo forestal

Consultado por lo fondos del Incentivo Forestal, Garay comentó que “se está liberando algo del seguro verde que está funcionando bastante bien, se liberaron 35 millones de pesos esta semana, en los próximos días se van a liberar otros 50 millones de pesos, Nación dice que el monto no es de 400 millones de pesos de deuda, es algo que vamos a ajustar y corroborar con el sub secretario de producción forestal, pero empezamos ahora con 80 millones de pesos que seguramente van a estar en los próximos días totalmente en las manos de los productores forestales”.

MERCOSUR-UE

También se le preguntó al ministro del Agro y la Producción su opinión cobre el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europeas que tanto promociona el Gobierno nacional, destacando que al acuerdo no se lo conoce, la entrada en vigencia va a tener un proceso gradual, “según comento rápidamente el ministro Luis Etchevere que las situaciones puntuales de algunas economías regionales van a estar protegidas por el ingreso de productos de la Comunidad Económica Europea, pero no nos olvidemos que este acuerdo, si bien manifiestan que para algunos rubros se va a empezar a poner en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene tiene una ratificación bastante importante por muchos parlamentos dela Comunidad Europea, creo que en el MERCOSUR va a ser mucho más fácil. Por supuesto que el Gobierno lo exhibe como un logro político, desde la oposición lo critican y creo que es un proceso que ha durado 20 años, es muy importante pero tiene que ser en forma gradual y cuidando muchísimo algunos sectores de la economía argentina que pueden desaparecer y eso causaría más perjuicio que beneficios”.

Sobre los productos misioneros que podrían verse beneficiados, Garay mencionó que algo de té va a Polonia, “es importante, habría que mejorar algún estatus sanitario para poder entrar en el mercado alemán que se lo puede trabajar en los próximos años, cítricos se van a ver beneficiados, la yerba no va a tener gran incidencia y madera no creo que tengamos la competitividad necesaria como para entrar en el mercado europeo, no va a ser tan fácil la cosa”.

2 de Mayo

El actual ministro, compitió en las elecciones del 2 de junio por la intendencia de 2 de Mayo, localidad de la que ya fue intendente, resultando electo nuevamente, pero al ser consultado sobre el tema dijo que por ahora está viendo algunas cosas, “tenemos mucho tiempo, vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad, después de los procesos electorales siempre quedan algunas rispideces, algunas heridas, uno que ya tiene algunos años en esto conoced como es la cosa así que me estoy guardando a silencio, sobre todo por mi localidad y sigo trabajando en el ministerio que hay mucho para hacer y tenemos seis meses por delante”.

Respecto al proyecto de las termas en ésa localidad dijo que la obra está en marcha y espera poder terminarla durante su próximo mandato.

