Polémico cruce entre César Luis Menotti y Oscar Ruggeri

La fuerte disputa entre dos referentes históricos de la selección se desarrolló en vivo a través de dos canales de televisión. No mantuvieron diálogo y tampoco se hallaban en el mismo espacio.

La polémica inició cuando desde el programa Estudio Fútbol (TyCSports) se le preguntó al ex técnico campeón del mundo, por qué no se encontraba acompañando a la selección nacional en Brasil. Asimismo, le recordaron que, a través de otro programa, Oscar Ruggeri se postulaba para ocupar su lugar si renunciaba y que además que lo calificó de “vago” por no ir al predio de la seleccióny mentiroso.

Menotti declaró que no se encontraba con la selección nacional por problemas de salud –aparentemente infección urinaria- y al ex defensor le respondió, “que Ruggeri haga su vida. De vez en cuando está es bueno agarrar un libro. Para ser cómico hay que prepararse”.

Al enterarse de los comentarios y en vivo en el programa 90 Minutos (Fox Sports) el “Cabezón”, le expresó al ex técnico de la albiceleste,“yo por ahí no leí tantos libros, pero te miro a la cara y te digo las cosas como son”. Además, “siempre te cagaste de ponerte cara a cara. Yo no te iba agredir ni insultar, porque yo quería preguntarte por qué no estabas acá como directo de selecciones”. Por último sentenció, “gracias a Dios le tuve a Bilardo como entrenador, porque me enseñó a decir las cosas en la cara”.

Todo esto sucedió en vísperas del enfrentamiento de los dirigidos por Scaloni ante Venezuela, por los cuartos de final de la Copa América.