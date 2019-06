Javier Tabbia disertó sobre “Cómo manejar tus costos y no morir en el intento” en un nuevo taller de Mejora Continua

El especialista en costos, Javier Tabbia, fue el principal orador en un nuevo taller organizado por Mejora Continua. El tema se denominó “Cómo manejar tus costos y no morir en el intento” y contó con la presencia de alrededor de 50 empresarios y emprendedores misioneros que recibieron la capacitación en un aula del Incade.

“Uno puede optimizar los costos y eso genera que uno también pueda mejorar sus márgenes cuando el mercado lo solicite porque cuando bajan las ventas, hay veces que uno puede achicar sus márgenes de venta o simplemente calculando bien sus costos puede tener también un buen margen y poder mejorar esa parte. Más que nada poder optimizar la parte de los costos y saber la construcción del precio”, afirmó Tebbia a Misiones Online.

El experto además sugirió que durante épocas de crisis económicas como la actual, se puede optimizar los costos mediante la colaboración empresarial y puso como ejemplo a las firmas que poseen más de una empresa, en distintos rubros, que pueden hacer pedidos en conjunto para pagar juntos el flete para abaratar los costos. “Hay veces que no hace falta competir en todos lados”, afirmó.

Si bien la charla estuvo destinada a emprendedores y empresarios, Tebbia también se animó a sugerir a los consumidores comunes tener cuidado con los costos financieros de las tarjetas de crédito y evitar los pagos mínimos, que se van acumulando y se convierten en una bola de intereses difícil de afrontar. “El problema de las tarjetas es que la gente se financia y su sueldo no sube en el mismo nivel o compra cosas que no son necesarias o que no le dan rentabilidad a futuro”, advirtió.

El experto agregó además que previo al taller, realizó charlas para empresarios de su círculo de amistad donde tuvo buena recepción y donde los asistentes pudieron comprender algunos conceptos de la consideración de los costos.

En tanto durante la presentación del experto, la fundadora de Mejora Continua, Sindy Geisert, recordó que el espacio siempre busca interrelación entre pares con el objetivo de acercar experiencia, conocimiento y generar vínculos. Siempre trabajan sobre tres ejes: la comunidad de negocios, las entrevistas y los eventos. Es en el tercer punto que comenzaron con talleres junto al Incade.