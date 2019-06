El Rover Curiosity detectó grandes cantidades de gas metano, un compuesto producido principalmente por seres vivos.

Nuevos descubrimientos del Rover Curiosity de la NASA renovaron las expectativas de hallar algún tipo de vida en Marte.

Según publicó The New York Times, el vehículo que cumple misión en el planeta rojo halló gas metano en la atmósfera marciana, un compuesto producido principalmente por seres vivos . La NASA no confirmó la información.