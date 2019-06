Scaloni no confirmó el equipo: “Sería darle una ventaja al técnico de Qatar”

El entrenador de la Selección argentina ya definió a los once para el duelo de este domingo, pero no lo quiso decir. “Es un rival difícil, el fútbol se ha emparejado”, aseguró.

Lionel Scaloni cambió su estrategia este sábado, en la previa del trascendental encuentro frente a Qatar por la Copa América, en donde la Selección Argentina se jugará la clasificación a los cuartos de final. Esta vez, el entrenador decidió no confirmar los once.

El equipo lo tengo, los jugadores lo saben, pero no lo voy a decir por una cuestión simple: hoy escuché al técnico de Qatar en una rueda de prensa y sería darle una ventaja. Lo mejor es no darlo esta vez”, se excusó el técnico.

“Trabajamos mucho en el partido, tenemos que pasar la página de los otros dos sabiendo los errores y las virtudes que tuvimos. Mental y psicológicamente estamos en condiciones de pasar, y si ganamos estamos en la siguiente ronda, eso es lo que cuenta. Lo único que no les puedo reprochar a los jugadores es falta de carácter”, destacó.

Acerca del esquema que podría utilizar, con tres atacantes, explicó: “Nunca dije que íbamos a jugar siempre 4-4-2, es verdad que no es lo mismo el ancho de la cancha con tres volantes que con cuatro. Lo compensaremos de alguna manera, se verá si tiene que subir algún lateral o bajar algún delantero”. Y enseguida destacó: “Tenemos que ganar, plantear el partido para salir a ganar. No pensamos en no clasificar, pensamos en ganar y que el resultado sea positivo”.

“Los partidos que jugamos anteriores con Leo (Messi) y Sergio (Agüero), no sé cuántos goles tienen entre los dos, o sea que falta de gol ahí no hay. Pero nosotros no logramos que ellos tuvieran gol. En el siguiente partido optamos por Lautaro (Martínez), que tiene su potencial, y en el primer tiempo no tuvimos gol. En el segundo jugaron los tres y tuvimos al rival más preocupado. Una de las claves puede ser esta, poner más jugadores ofensivos para que el rival tenga esa incertidumbre”, amplió.

Además, el DT se refirió al armado del grupo: “Un equipo de fútbol a medida que cualquier competición va avanzando, se va haciendo y se va encontrando. Por ahí nos lleva un partido, partido y medio o dos. Yo dije que este era un equipo joven, en construcción, con jugadores que juegan la Copa por primera vez. Tenemos grandes jugadores y sabemos que vamos a encontrar el funcionamiento por muchos más minutos que lo que venimos haciendo”.

Sobre el impacto de las críticas en el plantel, subrayó: “Los chicos necesitan apoyo, no tanta presión encima de que es de vida o muerte. Es un partido de fútbol, tenemos que ganarlo y basta. Lo que está pasando no nos ayuda, son chicos que necesitan el apoyo y ese positivismo para dar lo mejor”.

“Qatar es un rival difícil, que a lo mejor no tiene el nombre de otras selecciones pero ganó la Copa Asia, tiene un entrenador que lo hace jugar bien al fútbol. Es un equipo difícil, y con opciones de clasificar todavía más”, anticipó.

Por último, no quiso entrar en polémicas con las opiniones del Director de Selecciones, César Menotti, quien habló con la prensa pero no se encuentra en Brasil por problemas de salud. “Desde su casa puede escribir, si está mal y está enfermo, que es así, no es ningún debate. Estamos en contacto y está todo bien”

Fuente: TyC Sports

EB