Continúa el misterio e investigación por la desaparición de una joven en Wanda

Se trata de Melany Michelle Schndelbek de 20 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 13 de junio. Al parecer viajaba a Córdoba, pero habría mandado mensajes desde Entre Ríos alegando que estaba secuestrada. Su familia descree algunos textos enviados supuestamente por la chica, aunque hay otros que piensan que sí fueron escritos por la joven. La Policía investiga con varias divisiones a fines de dar con la muchacha.

La joven de 20 años desapareció el jueves de su casa en Wanda y hasta el momento nada se sabe de ella. La familia recibió unos mensajes desde su celular pero no todos habrían sido escritos por la chica. Supuestamente y de acuerdo a una versión que se maneja en la investigación, la misma había partido a Córdoba pero en la familia no dieron detalles de esto. Solamente que hay mensajes que saben que no fueron escritos por ella, por la manera de expresarse.

Esos mensajes de acuerdo a lo trascendió, dicen que estaría en Paraná, Entre Ríos, secuestrada y dopada con algún suero o droga. También se menciona un auto marca Volkswagen Suran color gris y se habla de un hombre “grande” con acento paraguayo. Todo esto está siendo analizado por la Policía que no descarta el secuestro pero también investiga otra cuestión que rodee a la desaparición de la chica, como que pudo ausentarse por sus propios medios.

La familia vive como es lógico horas desesperadas, tanto que se trasladó parte de ella hasta Entre Ríos a radicar la denuncia y mostrar todo el contenido en materia de mensajes que tenían en su poder. Por el momento nada se sabe de la joven de 20 años cuya foto comenzó a difundirse por todas las redes sociales a fines de conseguir mayor información que permita ubicarla.

El caso es investigado en la Unidad Regional V de Puerto Iguazú, además de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Misiones y otras dependencias que permanecen en contacto con la Policía de otras provincias a fines de descartar o corroborar que se trata de un caso de Trata de Personas.