El Gobierno investigará las razones del corte de luz masivo: “Las causas las vamos a conocer en unos 15 días”

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmó que “no hubo intervención humana” en el fallo del sistema eléctrico y que “el 56% del país ya volvió a tener energía”.

Luego del masivo corte de luz que afectó a gran parte del país, el Gobierno brinda una conferencia de prensa sobre los detalles de la fuerte interrupción del servicio. La comunicación oficial está a cargo del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, junto a Carlos García Pereira, director general de Transener y Jorge Ruiz Soto, funcionario de Cammesa.

El apagón se produjo a partir de las 7.07 y, horas después, el servicio empezó a restablecerse de manera gradual. Desde Energía informaron que se activó la recuperación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), tras el colapso en el sistema. Progresivamente se restablece el servicio en las distintas unidades generadoras de las regiones, con el objetivo de normalizar el abastecimiento.

A continuación las principales declaraciones del secretario Lopetegui:

-“Lamentamos los inconvenientes que están sufriendo los argentinos desde las 7”.

“A las 7:07 hubo una falla en el sistema de transporte de la zona Litoral, es algo que ocurre con asiduidad, pero lo que es anormal o extraordinario es lo que sucedió luego, que es la cadena de hechos posterior que causaron la desconexión total”.

-“Vale la pena aclara que la desconexión total se produce automáticamente, cuando se detecta desequilibrios que podrían causar un daño mayor. No hubo ningún alerta, no hay posibilidad de que haya una alerta. No hay intervención humana”.

-“No tenemos más información en este momento. Existe en el marco regulatorio un protocolo para analizar las fallas. Las empresas tienen que presentar un informe, a partir de eso Cammesa, que hace el despacho de energía eléctrica va a analizarlo y vamos a saber por qué ocurrió este evento extraordinario”.

-“El 56% del país ya tiene energía eléctrica. Este porcentaje va ir subiendo a lo largo del día”.

-“Descartamos un cyberataque”.

-“El sistema es muy robusto, no hay razones para que haya ocurrido. Es algo muy grave, no podemos dejar al país sin electricidad”.

-“Las causas las vamos a saber en unos 15 días”.

-“Desde que el sistema se desestabiliza por esta falla en el sistema de transporte, que es una falla simple hasta que se corta pasan milisegundos. Los sistemas de protección producen la desconexión total. Lo que hay que entender es por qué no se aisló a esa falla”.

En la previa, la secretaría de Energía indicó que el corte se habría producido por una falla del sistema de transporte desde Yacyretá, de manera automática y sin intervención humana. Mientras que desde la represa aclararon que el origen de la interrupción en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) fue generado “a partir de un evento en un ámbito que es ajeno a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica, cuyas causas aún no han sido identificadas”.

Según información oficial a las 13.45 se habían normalizado 6300 MW sobre 13500 MW de demanda. Provincia de Buenos Aires, Ciudad, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan y Córdoba van camino a la normalidad del sistema. También hay recuperación parcial del servicio en otras provincias como Chubut, Formosa y Chaco.

En tanto que la región de Cuyo (Mendoza y San Juan) tiene normalizada una demanda de 500 MW (aproximadamente 60%). Mientras que el reabastecimiento en la Región Comahue sigue demorado por fallas en los arranques en negro de las centrales destinadas (El Chocón y Planicie Banderita), en tanto que el sistema Patagónico lleva normalizados 100 MW. El restablecimiento del servicio se realiza gradualmente, en función de la entrada en servicio de centrales térmicas.

(TN)