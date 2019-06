Guaraní y una grave acusación por el árbitro de la vuelta: “Tiene antecedentes favoreciendo a Central Norte”

Tanto el entrenador Manuel Dutto como el presidente de la Franja Patricio Vedoya mostraron su malestar por la designación del santiagueño Rodrigo Héctor Rivero. “Vamos a enviar a AFA una nota pidiendo que sea recusado”, adelantó el mandatario, quien luego sentenció: “Hay mano negra y eso nadie lo puede negar”.

Todavía en el mundo Franjeado persistía la bronca por la tarea del correntino Sergio Pérez en Villa Sarita, cuando una noticia avivó las llamas y le agregó más polémica a la ya cuestionada final entre Guaraní y Central Norte, por el Torneo Regional Amateur y donde se dirime un ascenso al Federal A.

Ayer, el Consejo Federal dio a conocer el árbitro para el duelo de vuelta en Salta. El oriundo de Santiago del Estero Rodrigo Héctor Rivero fue elegido como juez principal y estará acompañado por sus comprovincianos Luis Fernando Ortiz (asistente 1) y Carlos Eduardo Roldan (asistente 2). La elección de la terna santiagueña provocó malestar y graves denuncias por parte del conjunto misionero, que buscará revertir la decisión a través de una recusación en AFA.

El primero en apuntar contra la decisión fue el entrenador Manuel Dutto, quien señaló que Rivero “tiene un curriculum importante de partidos arreglados” y pidió que en la cancha “gane el mejor, en buena ley”

“La gloria no se compra”, sentenció Dutto.

Otro que no se guardo críticas fue el presidente de Guaraní, Patricio Vedoya. El mandatario de la Franja fue contundente en sus declaraciones al marcar que “Rivero tiene antecedentes favoreciendo a Central Norte” y agregó que “no tienen ni la modestia para tener en cuenta eso”.

“Acá hay mano negra y no lo pueden negar… Estas cosas que están matando al fútbol del interior”, denunció.

Vedoya destacó que recibió el llamado de dirigentes de otros clubes, como Chaco For Ever y San Jorge de Tucumán, porque “saben cómo está encaminado todo esto”. “Me piden que me tranquilice”, reveló

Recusación y un antecedente que ilusiona

Tanto Dutto como Vedoya adelantaron que hoy envirarán a la AFA una recusación para pedir que se modifique la terna arbitral del domingo.

Si bien parece difícil que avance el pedido, hay un antecedente con los mismos protagonistas implicados del cual se sostiene Guaraní para intentar revertir la decisión.

En 2017 Central Norte y Racing de Córdoba disputaron la finalísima por, el en ese entonces, Torneo Federal B, donde dirimieron un ascenso al Federal A.

En ese momento, Héctor Rivero también fue el árbitro designado para dirigir el encuentro de vuelta, que, al igual que ahora, se disputó en Salta. El conjunto cordobés, que había ganado 1 a 0 la ida, recusó la decisión con el mismo argumento que utiliza Guaraní ahora: los antecedentes favorables del colegiado con el club salteño.

Un día antes de la final, el Consejo Federal rectificó su decisión y la terna arbitral terminó siendo sanjuanina. Central Norte ganó 3-2 ese partido, pero luego cayó por penales y se quedó sin ascenso.

Entrenamiento y viaje en avión

Con el malestar por los árbitros encima, Guaraní se estrenó esta tarde en Villa Sarita, pero Dutto no dio pistas sobre el posible once que saldrá a la cancha en el Estadio Padre Ernesto Martearena, el domingo a las 16.

El club posadeño viajará hasta Iguazú esta madrugada, donde mañana temprano viajará en avión a Salta, una logística que fue posible “gracias al apoyo del Gobierno provincial”, según señaló Vedoya.