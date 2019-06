Sumate a la Comunidad de Misiones Online y participá por entradas para disfrutar de Music of Thrones, un musical de Grillos Sinfónicos sobre la serie del momento

Las funciones serán a las 18 y 20 hs del sábado 8 en el Auditorium del Montoya. Ganate entradas para disfrutar del espectáculo.

Game of Thrones, la serie de fantasía medieval más vista en los últimos años, emitió su último episodio hace poco más de dos semanas y los fanáticos no salen de la angustia. Sin embargo, la fundación Grillos Sinfónicos realizará este sábado “Music of Thrones”, un musical ambientado en la serie que llevará a los espectadores a disfrutar de los personajes, escenas y principalmente la música, que será interpretada por 60 integrantes de la orquesta de jóvenes.

“La propuesta no es solo lo musical si no que la gente viva una experiencia desde la vereda del auditorium. Incluye distintas expresiones artísticas, lo musical, la escenografía, los videos, interactuar con los personajes y una escena móvil porque verán situaciones desde el hall, las salas, el escenario y las pantallas”, explicó Miguel Brizuela, director musical de Grillos Sinfónicos.

Brizuela aclara que no se tratará de un relato lineal de la historia de la serie, si no, más bien una semblanza de cada uno de los personajes más emblemáticos, “trajimos música sobre la serie pero con guión de Melisandre, Jon Snow, Arya, Daenerys, Tyrion y todos los personajes que rodean la política donde los aglutinamos en algunos fragmentos”, indicó.

En el diseño del vestuario participan modistas de la ciudad de Posadas y misioneras que estudian diseño e indumentaria en Buenos Aires. También se fabricaron espadas de acero para los guardianes el Norte, barriles, ruedas, la aparición de dragones en la sala y diferentes componentes que hacen a la puesta en escena del musical, todo producido por los padres de los ”grillos” que se involucran no solo con llevar a sus hijos al concierto si no en la producción de cada detalle del espectáculo.

Adelanto de la actuación de Grillos en Iguazú en Concierto

El Iguazú en Concierto es el Festival Internacional de niños y jóvenes de todo el mundo que se realiza cada año con las imponentes cataratas del Iguazú de fondo. Este 2019 tendrá su decima edicion y se desarrollara del 18 al 22 de junio. ”Aquí cada orquesta va presentando su propio show, representando algo de lo que hace en su año musical y que lo identifiquen con ese momento de la vida de su orquesta para mostrar frente a los otros grupos. Nosotros vamos a llevar una parte abreviada de nuestro espectáculo de este sábado”, adelanto María Alejandra ”Marile” Vendrell, directora de Grillos.

La familia “Grillos” y su trabajo en las aulas satélites del Centro de Educación Musical en el interior de la provincia

Grillo empieza en el 2003 con muchas ganas y pocos recursos, 5 chicos, un violín y un teclado y desde allí no ha parado de crecer. Actualmente, el grupo juvenil está conformado por 60 chicos y sumados a los mas pequeños que todavía se encuentran en etapa de formación, lo conforma un total de 300 familias. ”Esta hecho por todas las familias, esta es la gran fortaleza del proyecto, hace que los sueños sean cada vez más grandes y se puedan cumplir”, expreso Vendrell.

Paralelamente, en el año 2010 se crea el Centro de Educación Musical 2540 CEMU, cuyo objetivo principal es que muchos niños, niñas y jóvenes puedan acceder a un aprendizaje cultural musical desde la práctica instrumental y coral en toda la Provincia de Misiones.

El CEMU comienza homologado desde Grillos cuando el Ministerio de educación de la provincia llama a sus directivos para replicar las acciones que venían realizando en las escuelas públicas y que chicos de toda la provincia puedan acceder a esta formación musical relacionada a lo comunitario y desde la práctica. Actualmente posee 23 aulas satélites como nodos orquestales y corales, en diferentes puntos de la provincia que funcionan dentro de escuelas públicas a las que asisten un total de 1300 chicos fuera de sus horarios curriculares.

“Se empieza con la capacitación orquestal de los profes que ninguno de nosotros la habíamos tenido, éramos todos profes de música que fuimos aprendiendo. Antes era poco usual y ahora es muy común ver a chicos de toda la provincia con sus instrumentos caminando por las calles y es algo que es reconocido a nivel país”, finalizo Vendrell.