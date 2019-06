Para el vicepresidente de la Confederación Brasileña “Neymar no debería jugar la Copa América”

Después de que Neymar haya sido acusado por violación, Francisco Noveletto, vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, consideró que el astro brasileño debe retirarse por propia volutad de la convocatoria del Scratch por no encontrarse en condiciones anímicas de soportar la situación que le toca vivir: “No está para jugar la Copa América y entrar en conflicto con un rejunte de periodistas”.

“Si Neymar juega, Brasil no va a conseguir el título. Sé de la presión que tendrá y cómo la prensa estará encima suyo. Hay muchas más cosas por aparecer… Un amigo mío en Río de Janeiro me dijo que hay otro video que está a punto de salir a la luz”, le contó Noveletto a SBT, quien aclaró que es una opinión personal y no la del presidente de la CBF, quien bancó públicamente al ex compañero de Leo Messi en Barcelona y dijo tener plena confianza en él.

No obstante, a pesar de remarcar una y otra vez que las condiciones no están dadas para que Neymar forme parte del plantel de Tite para la Copa América, no solamente avisó que el entrenador no lo aislará, sino que también lo bancó y mostró confiar¿nza en él: “Si tuviera que apostar, Neymar no estará en la Copa América. Si no juega, ganan todos porque no va a rendir, e incluso le conviene por su imagen, pero Tité no tomará ninguna determinación”.

Neymar, que había sido denunciado por violación a una mujer cuya identidad no fue revelada en un hotel de París, ahora también afronta una demanda por haber mostrado públicamente fotos íntimas de ella cuando mostró chats privados, en el video que utilizó como defensa y que debió ser borrado de las redes sociales. Encima, hoy Brasil recibe a Qatar en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, a partir de las 21:30.

Fuente: Olé

(EB)