Eutanasia para adolescente holandesa de 17 años violada en la infancia

Noa Pothoven obtuvo el permiso legal para esa práctica tras una larga batalla legal. “Todavía estoy respirando pero ya no estoy viva”, escribió en su último mensaje en Instagram.

Una adolescente holandesa de 17 años, Noa Pothoven, pidió y obtuvo -tras una larga batalla legal- la eutanasia, legal en Holanda, después de años de sufrimiento psíquico por una violación sufrida de niña.

La adolescente murió el domingo en su casa, con la asistencia médica que le proporcionó una clínica especializada. Había dicho que no soportaba más vivir debido a su depresión. Tras la violencia sufrida, sufría también de estrés postraumático y anorexia, refirieron los medios holandeses.

La joven había escrito una autobiografía llamada “Winning or Learning”, donde cuenta en detalle su batalla con la depresión y otros males tras las molestias y la violación que sufriera en su infancia.

“Tal vez esto sea una sorpresa para algunos, dados mis posts sobre hospitalización, pero mi plan estuvo allí por un largo tiempo y no es impulsivo”, había afirmado antes de la eutanasia.

“Realmente no he estado viva por tanto tiempo, sobrevivo, y ni siquiera eso. Todavía estoy respirando pero ya no estoy viva”, escribió en su último mensaje en Instagram.

(Ámbito)