Historias que “Recopan”: Gallardo y Ponzio se metieron aún más en la entraña millonaria

El entrenador y el capitán de River alcanzaron, con la Recopa Sudamericana de anoche, marcas que valorizan en la historia a ellos y a quienes las tenían. Ponzio no venía jugando y lo hizo en gran nivel. El estratega no falló como no suele hacerlo en las finales, y se transformó en el técnico más ganador de la historia del Millonario.

Marcelo Gallardo ganó su 10° título como entrenador de River, uno más que Ramón Díaz. Poco es lo que falta ya decir del DT de River. Pero no está nada mal recordar hoy que si lo que alcanzó es excepcional, enorme fue el que le puso esa vara, como lo había sido antes Ángel Labruna para Ramón.

Leo Ponzio superó, con 13 títulos, al jugador más ganador del River contemporáneo (antes vuelve a sobrevolar Labruna, con 16, sumando algunos que hasta no hace mucho no se contaban). Leo Astrada quedó con 12; el impresionante palmarés de Ponzio nos da ocasión de rescatar las alturas que llegó a alcanzar el Jefe.

Después, está la otra discusión, la de cantidad y calidad, porque los rankings a veces disparan rígidos números al aire con veleidades de dogma, como si fuera igual de fácil comer diez uvas que cinco melones. Sí, diez es más que cinco. Pero hermano, unas son uvas y los otros son melones.

Y es en ese sentido que, aunque nadie puede nunca tener la soberbia de dar por clausurada la historia, no es difícil imaginar que van a caer unas cuantas, muchísimas hojas de varios calendarios antes de que River festeje un título que se perciba más valioso que el de diciembre pasado en Madrid. Y allí estaban el conductor, Gallardo, y el capitán, Ponzio.