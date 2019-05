Rugby: otro gran triunfo de Jaguares, que quedó más cerca de la clasificación

En la primera mitad, el dominio territorial y la posesión estuvo casi siempre en favor de los Jaguares. Sin embargo, la aplicada defensa de los australianos, a puro tackle, contuvo cada intento argentino.

El cero se rompió recién a los 25 minutos, cuando los Jaguares apoyaron el primer try luego de un pase que ya es tendencia mundial en 2019: el juego con el pie. Con una primera línea defensiva de Waratahs que hostigaba muy arriba, Jerónimo de la Fuente filtró un sutil pase de zurda. Alex Newsome, el wing derecho australiano, en el segundo que tardó en girar para seguir la pelota, vio como Ramiro Moyano, el hombre al que debía tomar, pasaba a su lado como una centella.

Si de un lado tuvo paciencia y oportunismo para aprovechar la única oportunidad que le dio su rival para marcar, del otro tuvo templanza y seriedad para no permitirle opciones. A tal punto que en el primer ingreso de Waratahs a las 22 del equipo argentino, eligieron ensayar a los palos con Foley, porque no encontraban maneras de romper el muro de color naranja.

Se esperaba la reacción de los locales en la segunda mitad, pero antes de que pudiera darse, los Jaguares volvieron a estirar la ventaja. Cubelli, brillante lanzador de juego y, además, pendiente de cada detalle, recuperó una pelota suelta para propiciar el segundo try de Moyano.

Entonces sí se dio el momento de los australianos. Reaccionaron y con un maul llegaron al try penal. Además, Pablo Matera salió por una tarjeta amarilla y los Jaguares se vieron acorralados por primera vez en el partido.

Pero no se desesperaron. Moroni ingresó como wing en lugar de Carreras para reforzar la estructura defensiva. Entraron, también, Creevy, Tetaz Chaparro y Lavanini. Recambios maduros para darle aire a una formación que necesitaba resistir.

En un grupo con un estado anímico en alza y una estructura que se robustece con el transcurrir los partidos, incluso hasta el juvenil Lucio Sordoni (pilar de Atlético de Rosario, de 20 años) tuvo la chance de lucirse, con la recuperación de una pelota clave en el cierre del partido.

“Necesitamos que los 40 jugadores involucrados con Jaguares estén involucrados y en nivel. Necesitamos a todos. No es por poner excusas, pero tenemos dos giras más que otros equipos. La rotación es necesaria”, dijo Cubelli tras el partido.

Jaguares, con ocho partidos ganados y cinco perdidos, está primero en la Conferencia con 36 puntos, cuatro más que Bulls, que perdió de visitante ante Brumbies en Australia. Además, los argentinos están terceros en la tabla general.

Ahora quedan tres partidos. Uno más en Australia, terminando la gira por Oceanía, y los dos últimos en Vélez. Y la clasificación parece estar más cerca.

Las formaciones

Waratahs: Kurtley Beale; Alex Newsome, Adam Ashley-Cooper, Karmichael Hunt y Cam Clark; Bernard Foley y Nick Phipps; Michael Wells, Michael Hooper y Lachlan Swinton; Rob Simmons y Ned Hanigan; Sekope Kepu, Damien Fitzpatrick y Tom Roberston. Entrenador: Daryl Gibson.

Cambios.Primer tiempo: 2m, Lalakai Foketi por Karmichael Hunt. Segundo tiempo: 10m, Harry Johnson-Holmes por Robertson, Will Miller por Swinton y Curtis Rona por Clark; 21, Jed Holloway por Hanigan y Jake Gordon por Phipps, y 35, Andrew Tuala por Fitzpatrick.

Jaguares: Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Matias Orlando, Jeronimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Tomás Lezana y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti; Santiago Medrano, Julian Montoya y Mayco Vivas. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Cambios. Segundo tiempo: 20m, Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas y Joaquín Díaz Bonilla por Miotti; 23m, Matías Moroni por Carreras y Tomás Lavanini por Kremer; 27m, Lucio Sordoni por Medrano; 32, Felipe Ezcurra por Cubelli, y 34, Juan Manuel Leguizamon por Lezana.

Primer tiempo: 25m, gol de Miotti por try de Moyano (J); 35, penal de Foley (W), y 39, penal de Miotti (J).

Segundo tiempo: 8m, gol de Miotti por try de Moyano (J); 14, try penal (W); 24, try de Curtis Rona (W); 31 y 40, penales de Díaz Bonilla (J). Amonestado: 14m, Pablo Matera (J)

Cancha: Bank West Stadium.

Arbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).