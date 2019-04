Roberto Edgar tras la nominación a los Premios Gardel: “Es un momento muy lindo ya que estamos volviendo después de tres años”

En el día de ayer, la banda que marcó la movida tropical en la década del ´90, liderada por el misionero Roberto Edgar, recibió la nominación al Mejor Álbum Grupo Tropical con “La Vuelta“, realizado con el sello discográfico PROCOM / Garra Records. Conocé los detalles de la entrevista exclusiva y el cronograma de la gira.

“Es un momento muy lindo que estamos pasando con el grupo Volcán por este reconocimiento de los Premios Gardel 2019, nos pone muy contentos ya que nosotros estamos volviendo después de tres años. Nos volvimos a juntar con la banda con la insistencia de Agustín Almirón. Agustín es la persona que me acompañó desde los inicios de Volcán y hace dos años atrás venía insistiéndome, el vive en Buenos Aires y yo en ese entonces estaba viviendo en Misiones”, comentó el líder de Volcán en diálogo con Misiones Online.

La propuesta de volver había generado muchas dudas al cantante, pero tras la insistencia logró ceder y hoy pretende dar lo mejor de su pasión por la música en cada espectáculo.

“Yo le decía que estaba tranquilo en Misiones que acá podía dormir la siesta, tenía un programa de televisión, salía con mi familia, podía pasear tranquilo por las calles, la gente siempre ha sido buena conmigo, me han abierto las puertas, también tengo mi boliche en Iguazú, me sentía muy bien. Hasta que un día me convenció de hacer Pasión de Sábado para una presentación, a partir de esto vuelve a comenzar todo”, agregó Edgar.

Desde entonces su agenda está repleta de giras, contrataciones, llamados y presentaciones en programas de televisión.

“Al principio dudé mucho porque tengo una familia formada y amo a mi familia. Tengo un hijo que va a cumplir 5 años el 7 de mayo y con mi señora estamos muy felices, gracias a Dios, también tenemos pensado casarnos este año en noviembre. Me costó decidir el regreso por esto y ya me imaginaba todas las corridas de nuevo”.

Finalmente el vocalista y líder de la banda, con 41 años de edad, aceptó volver con Volcán para disfrutar de la música: “Ahora vuelvo para disfrutar segundo a segundo de lo que hago, desde subir a un escenario, hablar con la gente, de tener tiempo para sacarnos fotos con la gente porque antes no podíamos porque andábamos a mil y ahora queremos aprovechar todo esto”.

También, hizo mención de la vida que lleva actualmente alejado de las drogas.

“Ahora estoy nuevamente en esta carrera, sin vicios y esto creo que tiene mucho que ver porque quizás en muchos ámbitos buscan la excusa y dicen que se necesita algo para mantenerse despierto, para hacer determinada cantidad de shows y esto no es así. Por otro lado, al estar disfrutando con la familia ya es otro el aire que uno respira, otro ánimo, otro entusiasmo. Y estoy muy agradecido a Dios, a mi señora, a mi hijo, a mis hermanos, a mi familia y a la gente que nos sigue desde los shows y las redes”, finalizó el artista.

Cronograma de la gira La Vuelta

El 20 de abril se presentarán en Mercedes, Esquina y Goya- Corrientes

Los días 26, 27 y 28 de abril estarán en Bolivia

El 4 de mayo tocarán en Rosario- Santa Fé

El 10 de mayo en Comodoro Rivadavia

El 11 de mayo estarán en La Pampa

El 14 de mayo en Mendoza en la entrega de los Premios Gardel

El 16 de mayo en el casino de Mar del Plata

El 17 de mayo en Buenos Aires

Y el 18 de mayo en Formosa

La mitad de la banda continúa siendo integrada por los músicos originales.

AVD