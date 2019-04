Iguazú: padre desesperado pide una autorización para internar a su hijo que sufre adicción a las drogas y no encuentra solución para ayudarlo

Nidio Capelari, es un hombre que vive en Puerto Iguazú y manifestó que necesita que alguna autoridad competente, un juez o alguien le conceda la posibilidad de poder internar a su hijo de 19 años para rehabilitarse por sus problemas de adicciones a las drogas. Habría llegado a atarlo para que no salga a robar y después cambiar lo que conseguía por estupefacientes.

Nidio Capelari, vive en Puerto Iguazú y necesita ayuda con su hijo adicto a las drogas (Red Ciudadana)

Capelari contó su historia de vida en un contacto con un programa radial de FM Red Ciudadana y manifestó que no sabe como afrontar la problemática de tener a su hijo de 19 años con permanentes problemas de drogas. Lo internó en Santa Fe pero en menos de un mes volvió a Iguazú y sigue delinquiendo para consumir.

“Mi hijo dice que empezó a consumir alrededor de la escuela, está todo contaminado. La solución sería internarlo en un lugar que no pueda salir por un tiempo pero no es sencillo”, dijo el hombre.

Al mismo tiempo consideró que “mientras existan bocas de ventas no se termina el problema que no es solo mio con mi hijo, de muchos”.

En este sentido insistió que “todo el mundo sabe donde se vende. ¿Porque no se hacen allanamientos en esos lugares?, porque hay gente que lucra con eso, porque hay gente que sabe que venden cosas robadas y las compran”, aseguró.

Por último y sabiendo que no es fácil su pedido, dijo que “si no hay venta de drogas no hay chicos que se droguen. Pero nadie toma medidas en el asunto. Lo mismo pasa con ese problema de que venden cosas robadas y la gente las compra sabiendo de donde vienen. Yo quiero que me den la posibilidad de internarlo en un lugar donde no salga sin mi autorización pero es muy burocrático todo”, concluyó.

Imagen ilustrativa

MAG

EP