Insisten con proyecto sobre cupo laboral trans a través del Parlamento Municipal de la Mujer

Ayer concluyó el Parlamento Municipal de la Mujer que había iniciado el 8 de marzo en el Honorable Concejo Deliberante. Dentro de los 40 proyectos que fueron aprobados en forma simulada y girados a comisión para el análisis de los concejales, se destacó el proyecto de ley de cupo laboral trans que fue presentado por Mía Fleitas, presidenta del Parlamento. El mismo ya había sido presentado el año pasado por el Colectivo 108 a través de mesa de entrada y en Cámara de Diputados de la provincia y tiene estado parlamentario y debería ser tratado este año en el recinto.

“Es una ordenanza propuesta por la inclusión real de trabajo de las personas trans, sea en el sector público, organizaciones autárquicas y privadas, la oportunidad de trabajo que todas las compañeras y compañeros siempre anhelamos y estamos excluidas.”, expresó Mía Fleitas quien también es miembro del Colectivo 108.

El proyecto propone un 3% de una reserva de los puestos de trabajo a personas trans, a diferencia del que fue presentado en la Cámara de Representantes de la Provincia que propone un 1%. La única diferencia entre ambos son los órganos de aplicación que involucran.

“Hasta el momento no hay ninguna persona trans contratada por el estado. Soñamos que esta sea por lo menos una herramienta no solo de inclusión y de laburo real si no de poder generar una propuesta mucho más allá de lo que es la exclusión a la prostitución” indicó Nicolas Pintos, vicepresidente de la liga LGBTQ de las provincias. En el órgano legislativo provincial, el proyecto ya fue tratado en comisiones y este año debería ser votado en el recinto.

“Necesitamos que el estado tome medidas transitorias hasta que podamos conseguir la igualdad real. Mucho más allá de la igualdad, hablamos de una equidad, de darle a todos las mismas oportunidades y el mismo piso y eso no está sucediendo así que el estado debe tomar las riendas de esas políticas”, expresó Pintos quien también trabajó en uno de los proyectos que fueron presentados en la Cámara de Diputados Nacional.