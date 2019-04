Marcos Peña, a los diputados kirchneristas: “Ustedes son los cínicos que dijeron que teníamos menos pobres que Alemania”

El jefe de Gabinete brinda el segundo informe de gestión del año. Dijo que el Gobierno de Macri es “uno de los más federales de la historia“.

En plena crisis económica Marcos Peña presenta su primer informe del año en la Cámara de Diputados. Se prevé una exposición caliente, con duros cruces con la oposición en un año electoral. “Estamos muy tranquilos, en cada tema estamos mejor que en 2015”, desafió.

El jefe de Gabinete responde preguntas sobre economía, situación social, tarifas y políticas previsional y viene de ofrecer su informe en el Senado, a fines del mes pasado, en una áspera presentación en la que “deje de agitar soluciones mágicas que ya fracasaron”. El bloque K lo esperó con carteles que dicen “Basta de mentir”.

El funcionario repasó la gestión y destacó las mejoras en la obra pública, infraestructura y en materia fiscal. Además desafió a la oposición y dijo que están “muy tranquilos”. “En cada tema estamos mejor que en 2015”. “Discutamos sobre hechos reales, y estas obras son todos hechos reales. Podemos reconocer errores si los hay, pero primero discutamos los instrumentos de navegación que hasta el 2015 estaban destruidos”, indicó.

En el comienzo de su presentación dijo que el de Macri es “uno de los gobiernos más federales en la historia de nuestro país”. Recordó que cuando asumieron diez provincias no podían pagar sueldos y aguinaldos, que eso se revirtió y que actualmente 20 de los 34 distritos están en situación de equilibrio financiero.

“En estos años, las provincias han recibido más fondos automáticos que nunca y participan de la torta de recursos federales como nunca antes en la historia. Estos recursos automáticos son de libre discrecionalidad y le dan autonomía a las provincias, no están sujetas a la voluntad de un funcionario y de un Gobierno en particular”, afirmó.

Destacó el traspaso de los controles de servicios a las provincias, lo que consideró “lógico” porque se trata de una competencia de los gobiernos locales. “Tenemos que seguir trabajando en avanzar en un federalismo desde las provincias hacia los municipios, con recursos automáticos y de libre disponibilidad, que no estén signados por la voluntad del gobernador”, planteó.

“Todas las provincias tienen que tener un régimen de coparticipación transparente que elimine la posibilidad de disciplinamiento político o falta de transparencia”, afirmó. “No hay duda que las provincias están mejor que en diciembre de 2015. Las mejoras sustanciales en las cuentas públicas tiene que ver con que han podido cumplir con la ley de responsabilidad fiscal”, indicó.

El funcionario también se refirió a la lucha contra la inseguridad, las mafias y el narcotráfico y acusó a las administraciones K de “silencio, incapacidad, y en algunos casos complicidad de la dirigencia política hasta el 10 de diciembre de 2015”.

Gabriel Cerruti cuestionó el incremento del índice de pobreza y el Jefe de Gabinete no se quedó de brazos cruzados. “Ustedes son los cínicos que dijeron que teníamos menos pobres que Alemania, ustedes fomentaron el clientelismo, ustedes dejaron este panorama”, arremetió.

Dirigiéndose a la diputada kirchnerista y a los gritos, criticó: “Cerruti, no le creo su indignación. La pobreza no fue construida por este Gobierno. Ustedes construyeron esta pobreza y no la resolvieron”.

El de hoy es el informe de gestión número 28 que Peña brinda en Diputados desde su primera presentación, el 27 de abril de 2016. El artículo 101 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, determina la obligación del jefe de Gabinete de informar al Congreso sobre la marcha del Gobierno.

(Fuente: TN)