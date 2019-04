Continúa en Posadas el Festival Internacional del Teatro: vea el programa de esta semana

El Primer Festival Internacional de Teatro “Posadas 2019” se inició el 5 de abril y continúa hasta el 20, organizado por el grupo de teatro Agua de Río y con epicentro en Sala Tempo. Se funda en la tradición de intercambios con el Festival de Encarnación, que ya va por su sexto año.



Este nuevo Festival de la ciudad de Posadas surge como extensión del 6° Festival de Teatro de Encarnación, organizado por el Grupo Rocemi. “Cruzamos el río para acercarte en Posadas muchas obras para adultos y para niños”, dice Claudia Pérez, una de las organizadoras locales.

Las obras que se podrán ver en esta semana son:

Miércoles 10/04 – 21horas

Obra: LUCIDO

Elenco: Real visceralismo teatro (Uruguay)

Sinopsis:

La obra narra los aparentes sueños lúcidos de Lucas (hijo de Teté y hermano de Lucrecia), quienes son los componentes de una familia típicamente disfuncional. Dichos sueños, son utilizados por Lucas para poder trabajar en forma terapéutica (terapia que es guiada por el Doctor Rosso -apodado Cuchu por su paciente-), los problemas de vínculo con su madre, quien muestra un apego exacerbado por su hijo, mientras que tiene un enfrentamiento permanente con su hija Lucrecia.

Ésta no vive con ellos y su visita (vuelve de Miami) no es bienvenida por su madre, quien se imagina que ha venido para exigirle la devolución de su riñón (donado y transplantado a su hermano agonizante, cuando estos eran niños).De más está decir que la negociación es pesadillesca, y que toda lucidez es esporádica. Habrá que encontrar un orden allí donde no lo hay.

Sin embargo, nada es lo que parece, esa parece ser la regla fundamental de la obra, y todo lo que el público va decodificando, y adivinando a medida que se desarrollan las sucesivas escenas, se va desquebrajando, desarticulando, cayendo a pedazos, hasta llegar un momento de clímax, en el cual, el público ya renuncia al debate de intentar encontrar el verdadero sentido de lo que está presenciando, y todo lo que parece ser un gran sin sentido, se ordena en forma magistral en el último instante de la obra.

La lucidez le llega al público en la última y breve escena, todo se desenmaraña en un segundo. La aparente búsqueda de lucidez de Lucas, se convierte en la verdadera y trágica lucidez de Teté.

Es mayor el impacto, ya que la obra hasta ese momento ha mantenido un ritmo, y un tono de comedia por momentos rayando en lo absurdo de las situaciones cotidianas llevadas a un extremo, en donde la explosión de la risa aparece en forma natural.

Jueves 11/04 – 21horas

Obra: CHEJOV EN ROJO Y NEGRO

Elenco: Instituto Superior de Bellas Artes (Asunción)

Sinopsis:

Homenaje al magistral genio del cine mudo, Charles Chaplin, en el aniversario de los 129 años de su nacimiento.

El espectáculo comprende tres comedias absurdas, basadas en tres cuentos de Antón Chéjov, cuya versión teatral corresponde al director y actor Arturo Fleitas.

Las comedias llevan por título: En el banco, El ahogado y La lección.

La obra se inicia de mañana “En el banco”, luego al atardecer “El ahogado” y finalmente “La lección” en la casa de madame Pompadour. Está ambientada en los años 20´s, al ritmo del charleston y con un tinte clownesco representado por Charles Antón, el personaje principal.



Viernes 12/04 – 21horas

Obra: ENTRE NOS

Elenco: Grupo Tempo (Posadas)

Sinopsis:

La obra se plantea una historia atravesada por la perspectiva de género, “hoy más actual y candente que nunca”.

De una charla trivial entre dos mujeres, van surgiendo temas tales como compatibilizar el trabajo fuera y dentro del hogar, la difícil relación con el sexo opuesto, cómo viven la sexualidad las mujeres. Todos temas que hoy -como en los años 90 en que se desarrolla esta obra-, siguen siendo temas aún no superados y de planteo permanente.

“Entre Nos” de Santiago Serrano es una obra escrita y ambientada en los años 90. Tiene dos personajes, Leonor y Laura, mujeres de más de 40 años que protagonizan el encuentro casual entre dos desconocidas. La puesta expone la “soledad” de estas mujeres que a pesar de las elecciones que hicieron queda de manifiesto, acudiendo a distintos recursos para mostrar qué hacen los personajes con esto que les tocó, cómo, ese encuentro para hablar, encuentro de catarsis, de sincerarse, de quedarse al desnudo con sus miserias frente a la otra las sana un poco.

No se trata de un encuentro de dos amigas, pero queda planteado un posible y próximo encuentro, tal vez….-

Sábado 13/04 – 21horas

Obra: EL ACOMPAÑAMIENTO

Elenco: Grupo TAP (Posadas)

Buenos Aires, a comienzos de la década del 80`, en el altillo de la casa de “Tuco” un empleado metalúrgico próximo a jubilarse, tiene lugar el encuentro entre el dueño de casa y Sebastián, su mejor amigo. El éxtasis del dueño de casa, obsesionado por ser “cantor de tango” y la intriga generada por su familia a través de Sebastián para rescatar a Tuco de esta obsesión, desembocará en un contrapunto desde lo real hasta lo onírico en consonancia con la espera a un “acompañamiento” que nunca llegará. Un breve recorrido por mitos, valores y costumbres muy argentinas, completan los ingredientes puestos por el autor en esta pieza.

(A.S.)