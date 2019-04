“La reivindicación por nuestras islas no tiene prescripción”, expresó Aguad al conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, manifestó hoy que la reivindicación por las Islas Malvinas “no tiene prescripción” y aseguró que se continuará trabajando por la vía diplomática para recuperarlas, al participar del homenaje por el 37mo. aniversario del Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, durante el cual rindió honores a los ex combatientes y elogió la labor realizada para identificar a los soldados enterrados en el cementerio de Darwin.

“Es una causa nacional recuperar las islas para la Argentina. Creemos tener la razón, lo dicen todos los organismos internacionales, las Naciones Unidas han convocado a que dialoguemos sobre el tema, eso quiere decir que reconoce nuestros derechos”, expresó el ministro, quien consideró que “hay muchas maneras de buscar recuperar nuestras islas, como la vía diplomática y el diálogo”.

“Yo creo que finalmente las islas, por la vía diplomática, van a ser argentinas”, aseguró.

Tras el acto central realizado en el Cenotafio a los Caídos en Malvinas, el titular de la cartera de Defensa recordó a quienes lucharon por la Patria y sus acciones heroicas: “Si uno se pone a leer lo que fue esa guerra, la gloria es para estos hombres. Es increíble lo que hicieron nuestros soldados en inferioridad de condiciones, nunca los ingleses tuvieron superioridad aérea a pesar de los medios tecnológicos que tenían. Eso habla acabadamente del coraje de los argentinos y esto es reconocido hoy en todo el mundo, incluso por los propios ingleses. Eso habla de nuestra identidad, de lo que somos”, expresó.

Aguad dijo que aún falta identificar a todos los que han muerto en las Malvinas, aunque destacó los avances en este proceso y en el reconocimiento, incluso económico, para aquéllos que han quedado con secuelas de la guerra.

“Espero que ponto podamos decir que todos los que están en el cementerio de Darwin sabemos quiénes son”, concluyó el ministro.

Por su parte, durante el acto, el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas y veterano de guerra, Bari del Valle Sosa, expresó que este 2 de abril “es una jornada de recogimiento, de reflexión, de anhelo y de fortalecimiento de las convicciones patrióticas, en la que se rinde homenaje a nuestros soldados, tanto a los que cayeron en cumplimiento de la misión como a los que regresaron para dar testimonio de esa entrega”.

“A 37 años de aquella gesta, el paso del tiempo nos ha permitido gradualmente una valoración más justa y elevada de la dimensión de hazaña de los que combatieron encondiciones tan desfavorables”, expresó Sosa, y agregó: “Fueron tiempos difíciles para los veteranos y sus familias pero paulatinamente la hazaña fue emergiendo cada vez con más fuerza en el imaginario colectivo, hasta convertirse en uno de los hechos que más exalta nuestra identidad nacional”.

“Ellos no hicieron cuestionamientos políticos ni estratégicos, no se preguntaron los por qué ni los para qué, simplemente fueron a cumplir con su deber de soldados. Todo lo ocurrido antes, durante y después del conflicto puede ser juzgado, algunos ya lo han hecho, lo que no podrá ser juzgado jamás es la entereza y la obligación de los veteranos de Guerra de Malvinas”, destacó el jefe del EMCO.

Al igual que Aguad, Sosa resaltó “la encomiable labor de la comisión de los familiares de caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur y del Gobierno argentino, que han facilitado el proceso de reconocimiento de identidad de nuestros muertos, lo que constituye un verdadero consuelo para tantos años de dolor e impotencia y mitiga de alguna manera el sufrimiento de aquellos primeros tiempos”.

Precisamente, durante el acto fue colocada en el Cenotafio una de la placa con la inscripción “Soldado argentino sólo conocido por Dios”, que fue reemplazada por el nombre de uno de los héroes en el cementerio de Darwin.

“Es importante cultivar en las nuevas generaciones el conocimiento de nuestros derechos y un sentimiento de pertinencia, de respeto a un pasado que forma parte indefectiblemente de nuestro presente y de nuestro futuro. En este día especial, y teniendo como marco este Cenotafio que testifica el heroísmo en su máxima expresión de nuestros 649 compatriotas, expresamos el reconocimiento a todos los Veteranos de Guerra de Malvinas por su lealtad, compromiso por estar siempre presentes manteniendo vivo el espíritu de la Gesta. También nuestra eterna gratitud a los familiares de los caídos en acción: ustedes ofrendaron el mas preciado de sus tesoros a la Patria, no tengan dudas de que ellos ya forman parte del selecto grupo de hombres y mueres que la República tiene reservado para sus héroes”, concluyó Sosa.

