Humberto Schiavoni se reunió con vecinos de Jardín América

El senador por Misiones, Humberto Schiavoni, y actual candidato a Gobernador mantuvo una charla con vecinos de de Jardín América, donde escuchó las inquietudes de los habitantes de la zona, para luego dar su punto de vista acerca de lo planteado por los presentes.

En ese sentido, Schiavoni manifestó que “Misiones tiene muchos problemas con los servicios públicos y eso conspira contra el confort de la vida de las personas, los problemas de la falta de agua están emparentados a los frecuentes cortes de energía eléctrica”. Agregó además “La provincia es principal responsable de esta problemática que viene desde hace 20 años afectando la calidad de vida de los misioneros”.

Haciendo referencia a las posibles soluciones que se puedan lograr, el senador sostuvo que “falta trabajar en conjunto, el estado y el sector privado”, Schiavoni argumentó que mediante las tareas en equipo se pueden gestionar varias obras. “Buscamos eliminar las burocracias y lograr un mayor impacto positivo”, ratificó.

Por otra parte, se refirió a la falta de obras en lo que respecta a redes cloacales, otro de los temas que preocupa a los habitantes y afecta de manera directa a los misioneros. “La falta de cloacas es un enorme problema de salud pública, recae directamente sobre la sociedad provocando enfermedades, pero no vemos trabajos de este tipo porque no pueden ser exhibidas, están debajo de la tierra y al no verse, no generan caudal de votos. Es responsabilidad del actual gobierno provincial que falten licitaciones de este tipo de obras”.

En lo que respecta a la salud dentro de la provincia, Humberto Schiavoni dijo que “nuestra propuesta es enforcarnos para volver a fortalecer la calidad de los hospitales de segundo y tercer nivel con los que cuenta Misiones”. Indicó que trabajarán para asignar de manera distributiva las herramientas y equipamientos en toda la provincia. “Queremos una especie de federalización de la Salud, que hoy está concentrada en Posadas”, mencionó el Senador Nacional.

“Hay personas que deben trasladarse casi 300 km para atenderse en Posadas, esto genera problemas para los misioneros que quizá no tienen la posibilidad o ingreso para poder concurrir a los centros de salud existentes en la capital provincial”, concretó.

CP-AD