Massa: “Es una vergüenza cómo este Gobierno trata a los mayores”

Así lo expresó Sergio Massa en referencia al fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el pago de impuesto a las ganancias de los jubilados. Massa, quien hoy visitó junto a la diputada nacional Mirta Tundis un Centro de Jubilados en la localidad bonaerense de Munro, adelantó que su espacio pedirá una sesión especial en la Cámara de Diputados para defender a los jubilados “frente a la mirada insensible y soberbia del Gobierno Nacional”.

Por cuatro votos contra uno, la Corte Suprema de Justicia resolvió la inconstitucionalidad del pago de Ganancias para los jubilados. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco ratificaron los fallos de primera y segunda instancia, que le habían dado la razón a la denunciante, María Isabel García. En contra se pronunció el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien nuevamente quedó en soledad y alineado con la postura del Gobierno Nacional.

Al respecto, Sergio Massa aseguró: “Nosotros avisamos que este Gobierno iba a terminar ajustando el gasto público usando a los jubilados. Hoy el fallo de la Corte obliga al Congreso a legislar en este tema y vamos a pedir sesión especial para la semana que viene sobre un proyecto de Mirta Tundis para obligar a que se legisle sobre la eliminación del impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones”.

“Vamos a defender a los jubilados frente a la mirada insensible y soberbia del Gobierno Nacional, porque los jubilados son los que peor la están pasando en este momento. Cuidaré a los jubilados como siempre he hecho. Defenderé a nuestra gente mayor que se merecen protección”, indicó Massa.

“El Congreso debe transformar en Ley el fallo de la Corte, para que 300 mil jubilados no tengan que ir a hacer cola como ganado en la Anses para que no le descuenten ganancias”, añadió.

“Los jubilados son los que más perdieron, por la lógica del Gobierno de mirarlos como un número frío del presupuesto y no como personas de carne y hueso que trabajaron toda la vida y que han ido perdiendo. Perdieron por el descuento de medicamentos, por el cambio del índice jubilatorio y por las tarifas”, puntualizó.

“Quiero una Argentina en donde ser mayor no sea sufrir porque la plata no alcanza, porque no hay medicamentos, porque se pasa frío, o porque estás solo. Quiero una Argentina que cuide de sus mayores. Una nación que no cuida de sus mayores es una nación sin futuro, sin norte y sin alma. Hoy volvimos a la situación donde el jubilado le termina pidiendo ayuda al hijo. Es una vergüenza cómo este gobierno trata a los mayores”.

Sergio Massa compartió hoy junto a la especialista en políticas previsionales del FR Mirta Tundis, el diputado nacional Diego Bossio y los concejales del FR en Vicente López Sofía Vannelli y Germán Maldonado, una tarde con adultos mayores y vecinos en un centro de jubilados de la localidad bonaerense de Munro, donde conversaron sobre la situación actual del país y escucharon las necesidades de uno de los sectores sociales más afectado por la crisis económica.

En ese marco, y sobre la dura situación que atraviesa la sociedad, sostuvo: “Me cae muy mal la insensibilidad del Gobierno. Hoy hay mucha incertidumbre en la gente. Te levantas y nos sabes cuánto está la leche, la nafta o el dólar. Estuve hace poco en Merlo con comerciantes hablando de la situación, y entre luz y gas pagan el doble de lo que pagan en alquiler. Hay una cuenta que es muy simple: hay 960 mil millones de pesos que salieron del bolsillo de la gente y fue a parar a diez empresas. Ese es el tarifazo de Macri, exagerado y desproporcionado”, concluyó Massa.