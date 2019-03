Investigación sobre la muerte de Natacha Jaitt: lograron desbloquear su teléfono y encontraron un mensaje que no llegó a responder

Los peritos tuvieron acceso a su historial de WhatsApp y al registro de llamadas. Qué pasó con la tablet.

La muerte de Natacha Jaitt todavía presenta muchos interrogantes para los investigadores, que buscan esclarecer qué sucedió la noche del 23 de febrero en el salón de eventos Xanadú de Benavídez. Este miércoles, los peritos lograron abrir el celular de la modelo y tuvieron acceso a todos sus archivos, conversaciones de WhatsApp y registro de llamadas. En medio de toda esa información, encontraron un inquietante mensaje que la conductora no llegó a responder.

“Estás bien???”, le escribió el productor paraguayo Raúl Velaztiqui Duarte la 1.24, preocupado porque su amiga había dejado de contestarle durante la cena. El abogado de la familia Jaitt, Alejandro Cipolla, confirmó a TN.com.ar que, ante el silencio de la vedette, el empresario insistió y la llamó cuatro veces: a 1.26, 1.30, 1.31 y 1.39. Ella nunca atendió.

A la modelo la encontraron muerta en una de las habitaciones del salón y, desde entonces, las contradicciones sobre qué pasó en ese lugar se multiplicaron. El propio Duarte fue imputado por falso testimonio, ya que mintió en sus declaraciones. Además, se comprobó que se llevó el celular de Jaitt de la escena y lo guardó en su auto. Él argumentó que hizo todo eso por miedo.

Consultado por este medio, Cipolla detalló que otro de los puntos que le llamó la atención de los mensajes encontrados fue la preocupación del “casi novio mendocino” de la conductora.

Según explicó el abogado, el joven había notado una actitud extraña en Jaitt y le escribió el mismo día en que la encontraron muerta. En esa conversación, él no paró de preguntarle si estaba bien. Jaitt le cambió de tema y cuando llegó al salón le mandó fotos, la ubicación y le expresó que estaba muy contenta. A las 22.06 le dejó de contestar.

La pericia del iPad no pudo avanzar porque la contraseña brindada por los hijos de la modelo no coincidía. “Yo se las pregunté a mis sobrinos. Cualquier hijo sabe la contraseña de la tablet de su mamá. Yo les consulté, me dijeron cuál era, la pasé y no es, por lo tanto le cambiaron la contraseña”, disparó este mediodía Ulises Jaitt a la prensa en la puerta de la fiscalía de Tigre.

Una de las opciones que propuso la familia de la modelo es llevar la tablet hasta su domicilio para conectarla con la red wifi. “Es muy probable que al llevar el dispositivo a la casa de Natacha y conectarla con su red podamos desbloquearla”, sostuvo Cipolla a TN.com.ar. Para esto, deberán realizar un despliegue de seguridad para custodiar la evidencia.

La defensa de Jaitt no descarta que se haya tratado de un homicidio y hasta plantearon la posibilidad de un envenenamiento. El lunes se realizará el peritaje toxicológico sobre “el pool de vísceras” para completar la autopsia.