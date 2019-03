Marcelo Tinelli sobre Mauricio Macri y Cristina Kirchner: “Son dos caras de la misma moneda”

El conductor, además, cuestionó la llegada del Fondo Monetario Internacional al asegurar que “no le gusta que tenga una oficina dentro del Banco Central”.

Primero lanzó un duro tuit en el que cuestionó una frase del ministro de Producción, Dante Sica, y este viernes, en una entrevista, Marcelo Tinelli volvió a expresar su preocupación por la situación económica y financiera de la Argentina. “Viendo la situación del país me dan ganas de hacer algo, estamos muy mal”, señalo el reconocido conductor.

En una extensa entrevista con radio Metro, criticó al gobierno por la falta de crédito y la baja en el consumo. Pero remarcó, con particular énfasis, su malestar por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“A mí no me gusta tener una oficina del Fondo Monetario dentro del Banco Central. Más que estar hablando todo el tiempo del ajuste, quiero saber cómo es el plan. Como a ellos no les gusta hablar de subsidios, decime cuáles van a ser los incentivos”, expresó.

En este sentido, el conductor aseguró que le “preocupa el tejido social” y se preguntó: “¿Hasta dónde van a seguir poniendo dinero?”. Y agregó: “Me encanta Vidal, Carolina Stanley, Larreta, pero hasta cuando van a serguir sosteniendo algo, tiene que haber una política de crecimiento”.

Fue allí cuando Tinelli sorprendió con una frase sobre el actual presidente y al exmandataria. “Estamos ante dos personas, Macri y Cristina, que son dos caras de la misma moneda. Los dos tiene picado el boleto”, lanzó.

El conductor manifestó que “ojalá que haya alternativas” aunque destacó que “no cree que el país tenga que salir con una persona, tiene que haber consenso”.

Por otra parte, al referirse a las posibles alternativas a estos dos actores políticos, destacó a Roberto Lavagna como un candidato “potable” y lo catalogó como una “persona sensata”.

Las críticas a Sica

Tinelli explicó los motivos por los que publicó un tajante tuit en respuesta a una frase de Sica, quien dijo que no advertía “causas para estar preocupado” por la situación del país. “Sale un ministro y dice que no está preocupado. Por lo menos tené sensibilidad, flaco, no mires una planilla de excel”, manifestó. Y aclaró: “Se lo dije con todo respeto”.

(Fuente: TN)