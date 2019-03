Se resistió al robo de su celular y lo mataron frente a su amigo

Un joven de 24 años fue asesinado a balazos hoy en el partido bonaerense de La Matanza tras intentar resistir el robo de su celular. Según contaron familiares y allegados a la víctima, el hecho ocurrió este martes a la madrugada en el cruce de Antártida Argentina y Almeyda, de Isidro Casanova, cuando Leandro Porcet, el joven asesinado, se encontraba en su auto con un amigo y ambos fueron abordados por delincuentes que le robaron sus pertenencias. Aparentemente el joven asesinado se resistió a que le robaran su celular y los ladrones le dispararon.

“Estábamos jugando a la play con Leandro, salimos a dar una vuelta hasta la casa de un amigo. Estábamos en la calle, vemos que se acerca un auto y los amigos de él que estaban ahí salieron corriendo. Bajaron unos tipos, me apuntaron, lo apuntaron a Leandro”, contó el amigo de la víctima. Y agregó: “A mi me sacaron el celular y el cargador, pero él no quiso darle el celular y le pegaron un tiro”.

Tras el hecho, el amigo fue corriendo hasta una remisería de la zona y lo llevaron al hospital más cercano. El joven contó que eran unas cuatro personas armadas las que balearon a Leandro y que se movilizaban en una Fiat Uno de color blanco.

Este martes pasado el mediodía, familiares, amigos y vecinos del joven asesinado se manifestaron en la localidad de Isidro Casanova para reclamar justicia por el crimen y pedir mayor seguridad en la zona, en la que dijeron “es tierra de nadie”.

Fuente: Telefe Noticias