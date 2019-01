Adolfo Safrán en Misiones Online: “Sólo el esfuerzo conjunto de los misioneros ayudará a sortear un año que aparece amesetado y complejo”

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, auguró un 2019 difícil en materia económica para la Argentina, ya que avizora una “meseta”. Sin embargo, en ese escenario, sostuvo que Misiones tiene buenas perspectivas, por su disciplina fiscal, la implementación de programas como el Ahora Misiones y la permanencia de un tipo de cambio competitivo que alienta distintas actividades productivas de la provincia.

Safrán fue consultado acerca de los buenos resultados de la economía misionera en un contexto nacional de crisis, con provincias que no han pagado aguinaldos ni sueldos, mientras que Misiones pagó aguinaldos, sueldos y bono antes que termine el 2018.

“El secreto ha sido cumplir la premisa del gobernador Hugo Passalacqua de estar cerca de los distintos sectores, para ayudar a buscar soluciones que nos permita sortear esta situación todos juntos”, remarcó.

El jefe de la Hacienda provincial consideró que en 2019 “la economía argentina presentará una meseta, un crecimiento nulo. Caerán el gasto público y la inversión. El primero por el recorte fiscal dispuesto por la Nación para cumplir las metas establecidas por el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a la inversión, la caída se dará por la tasa de interés altísima que no la fomenta. No hay financiamiento accesible y barato”, detalló.

Para Safrán, “las exportaciones podrían compensar las caídas”.

“El problema es esta inflación que tenemos, con caída de la actividad económica. Esto deriva en la licuación de los ingresos. Como hubo recesión, el que tiene cualquier actividad en marcha no pudo recuperar ingresos”, señaló.

Sobre el impacto del aumento de tarifas que dispuso la administración macrista hace unos días, aclaró que “hay aumentos que son para todo el país y otros solo para Buenos Aires. El de la luz, por ejemplo, será en mayor medida para la zona metropolitana de Buenos Aires”.

En cuanto a la economía de Misiones, indicó “que no es independiente, pero tenemos un paraguas. Mientras la CAME informaba que las ventas habían caído en el país en fechas como el Día de la Madre o Navidad, acá no ocurría eso”.

Explicó que esto se debió a dos factores. “En primer lugar, el tipo de cambio competitivo, con un dólar de entre 38 y 40 pesos, favorece a algunos sectores, como el comercio de frontera, el turismo, el té, el tabaco y la yerba mate. Hay más ventas y esto ayuda a la generación de puestos de trabajo”, afirmó.

“Si la inflación continúa, pero el tipo de cambio se mantiene, habrá señales como las que empezamos a percibir. Por ejemplo, que están viniendo brasileños y paraguayos a comprar”, agregó.

Según Safrán, el segundo factor que explica la buena performance de la economía misionera obedece a la implementación de los programas “Ahora”. “Cuando uno se pone a sumar lo que aporta cada uno, se registra un impacto importante”, aseguró.

“Logran que el comercio venda más y de esa forma no sólo se mantengan los puestos de trabajo, sino que se tome más gente”, destacó.