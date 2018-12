Buenos Aires: se suman 9 denuncias de ex alumnos por abusos por parte del pediatra Alberto Cirulnik

Se trata de casos que se dieron entre 1980 y 2011. La hija del diputado Daniel Filmus denunció que sufrió abuso sexual a los 13 años.

Tras la denuncia de Malena Filmus, Leandro Koch y Darío Schvartz contra el médico pediatra Alberto Cirulnik que trabajó en la escuela ORT hasta 2011, por abuso sexual y corrupción de menores, de las víctimas tenían entre 13 y 14 años cuando sucedieron los hechos, en el marco de las dos sedes de la institución -Yatay y Montañeses- , otros nueve exalumnos -que cursaron entre 1980 y 2011- se animaron a denunciar al mismo profesional y se sumarán a la presentación penal.

Las abogadas Andrea Quaranta y Nadia Rivas pidieron la detención de Cirulnik, para que no pueda entorpecer el procedimiento. Reclaman además, la identificación de los estudiantes de 1996 a 2006 para detectar posibles nuevos casos. También solicitaron el listado de los socios al club Kadima entre los años 1991 y 1993, donde se habría registrado el abuso reiterado a una de las víctimas. Sospechan que la lista de denunciantes puede crecer a medida que se difunda la noticia.

Los hechos no son recientes y tuvieron lugar cuando dos de los denunciantes, Leandro Koch y Malena Filmus, hija del exministro Daniel Filmus, cursaban el primer año de la secundaria en la ORT. El tercero, Darío Schvartz, además de alumno de la institución, conocía socialmente al pediatra porque era amigo de sus padres. Alberto Cirulnik pretendió intimidar a Schvartz y a sus padres con una demanda por calumnias e injurias, de la que finalmente fueron sobreseídos.

El relato de las víctimas

“Cuando yo era chico, Alberto Cirulnik era el mejor amigo de mis papás. Él era un médico muy prestigioso y se desempeñaba profesionalmente en varios ámbitos de la comunidad judía. En una oportunidad, me dijo que los grandes se dan besos en los penes”, señala. Entonces, le dio un piquito. Cirulnik lo retó diciéndole que no era el tipo de besos que había que darse. “Entonces, me dio un chupón”, agrega. Otra vez, acusa Darío, mientras el nene estaba sentado desnudo sobre él, le dijo: “Yo se que vos querés que te la meta pero te va a doler”. Los abusos tenían lugar también en el consultorio particular del médico, en Díaz Vélez 4291, donde Cirulnik hacía que Darío, durante la consulta, le tocara el pene.

Leandro Koch era alumno de la sede Yatay de la escuela ORT, donde el denunciado era médico. Llegó al consultorio del acusado para “zafar” de la clase de hebreo. Ahí, Cirulnik empezó a preguntarle sobre su vida sexual: si tenía fantasías con hombres, en quién pensaba cuando se masturbaba. También si les miraba el pene a sus amigos. Como Leandro lo negaba, insistió: “Cómo, ¿ni siquiera cuando se cambian para nadar?”. Lo interrogó acerca de si se tocaba la cola al masturbarse y si tenía deseos de que le revisara la cola. Terminó diciéndole que si alguna vez sentía deseos de que se la revisara, que fuera a verlo.

Malena Filmus denuncia a Cirulnik de haberla manoseado mientras la revisaba en la sede el colegio de Montañeses. A los 14 años, fue auscultada por el pediatra, que le apoyó el pene en la rodilla mientras le revisaba los oídos. “Qué raro, pero no debe ser nada malo porque es médico de la ORT”, pensó, según reza en su declaración. También opinó sobre su cuerpo y, tocándola en todas partes, le dijo que estaba muy flaca para su gusto.

La causa por abuso sexual y corrupción de menores está radicada en el juzgado Criminal y Correccional 41, subrogada por el juez Luis Alberto Zelaya.

El descargo de la ORT

En diálogo con este sitio, la ORT admitió conocer la denuncia a través de las redes sociales, pero no haber sido notificada. Según Florencia Rochistein, coordinadora ejecutiva, Cirulnik fue médico y docente en el área de Ciencias Biológicas de la ORT hasta el año 2011, cuando formó una gerenciadora de prestaciones médicas a escuelas y ellos decidieron contratar una empresa de mayores dimensiones por el crecimiento del alumnado, de 600 a 8000 en dos sedes y tres niveles.

Un día después del informe de TN.com.ar, la institución emitió un comunicado. “Nos ponemos a disposición para aportar cualquier información que contribuya a la investigación de la denuncia formulada por exalumnos, sin importar cuál haya sido la oportunidad o el lugar en que los hechos relatados acontecieron. Desde nuestra Escuela continuaremos brindando el mayor de los cuidados para todos nuestros alumnos, por lo que seguiremos trabajando y profundizando la protección de los derechos de toda nuestra comunidad”, dice el presidente de la ORT, Guillermo Feldberg.

FUENTE TN