¿Qué hacer ante una tormenta eléctrica?

3. Manténgase alejado de las ventanas y puertas abiertas, chimeneas, radiadores de calefacción, estufas, tuberías o cañerías, sumideros, piletas de lavar y artefactos eléctricos que se encuentren enchufados

4. Durante una tormenta no use artefactos eléctricos, tales como secadores de pelo, planchas, afeitadoras eléctricas, televisores, etc.

5. No use el teléfono. Los rayos pueden alcanzar la línea telefónica exterior durante la tormenta.

6. No retire la ropa tendida de las sogas o alambres exteriores.

7. No trabaje en cercas, alambrados, rejas de metal, líneas telefónicas o eléctricas, cañerías y estructuras de acero.

8. No use objetos metálicos, tales como cañas de pescar o palos de golf. Quienes practican este deporte, utilizan zapatos con clavos, siendo particularmente buenos blancos para ser alcanzados por un rayo.

9. No trabaje materiales inflamables en recipientes abiertos.

10. Deje de trabajar en tractores, especialmente cuando está remolcando equipos metálicos.

11. Si usted está viajando, quédese en el interior del automóvil. Los automóviles ofrecen una excelente protección contra los rayos.

12. Si se encuentra en campo abierto y no hay edificios en las cercanías, la mejor protección es una cueva, zanja o cañada

13. Cuando no encuentre ningún refugio, evite los objetos altos del área. Si hay solamente un árbol en el lugar, la mejor protección es permanecer agachado, al aire libre, manteniéndose alejado a una distancia igual a dos veces la altura del árbol.

14. Evite permanecer en lo alto de colinas, sierras, galpones, silos, molinos de viento o cualquier otro objeto elevado que sea buen conductor de electricidad.

15. Si usted siente una descarga eléctrica (su cabello se erizará o sentirá un hormigueo en la piel), es posible que un rayo este próximo a caer sobre usted. Tírese de inmediato al suelo

16. Las personas alcanzadas por un rayo reciben una poderosa descarga eléctrica que pueden llegar a matarlas. En algunos casos las personas presentan importantes quemaduras. No tema auxiliarlas, porque no retienen carga alguna. Una persona alcanzada por un rayo puede ser revivida mediante respiración boca a boca o masaje cardíaco.