Incendio fatal en Eldorado: el anciano dueño de la casa siniestrada sospecha que alguien inició el fuego de manera intencional

Este lunes por la madrugada, un incendio consumió una casa del barrio Elena de Eldorado y un hombre de 49 años que se encontraba en una de las habitaciones murió calcinado. El dueño del inmueble, Sinforiano Pereira (82), salió a tiempo. El anciano lamentó la muerte de su amigo y manifestó sus sospechas de que el siniestro haya sido intencional.

El abuelo estaba en una de las tres piezas durmiendo cuando escuchó el sonido de las llamas. Al percatarse de la situación, contó al Canal Norte Misionero , ya no podía hacer nada.

“En la última pieza estaba un amigo” que venía desde hace unos 8 o 9 días a dormir a la casa explicó Siforiano. Él sospecha que alguien quemó intencionalmente la vivienda. “Había alguien enojado con él, él peleó y la gente le quemó la casa allá en Pinares”, contó.

Además, sostuvo que no pudo tratarse de un cortocircuito porque no tenía luz.

La casa del octogenario quedó destruida. “Fue horrible” asumió Siforiano, quien aseguró que “estaba tratando de levantar más o menos lindo” su hogar hasta el momento.

Ramón Ignacio Morel se llamaba el fallecido.

Siforiano perdió todas sus cosas. “Se quemó todo” lamentó. Ahora, va a vivir con sus vecinos. “Me van a dar una mano” manifestó.