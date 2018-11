Emmanuel Macron explicó por qué se frenó el acuerdo UE-Mercosur

Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa tras su encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y se refirió a las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. “Estamos mucho más cerca de concretar un acuerdo que tiene que salir adelante, que lleva 20 años de retraso. Esperamos que podamos dar un empuje final para que esto se de”, manifestó el jefe de Estado argentino. Sin embargo, el francés aseguró que la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil abre un interrogante en la región.

En una breve presentación, el presidente argentino agradeció a Macron su apoyo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que se comprometieron a “seguir haciendo cosas juntos”. En ese sentido, Macri manifestó que el G20 “es un espacio importante”.

Por su parte, Macron dijo que los ministros de ambas naciones trabajan para darle continuidad a los proyectos entre ambos países y adelantó: “Vendrán muchos progresos en el futuro”. Allí, el jefe de estado francés comentó que trabajan en la creación de un foro económico bilateral para permitirle a las pequeñas y medianas empresas “tener más relaciones”.

En ese tramo de su presentación, ambos mandatarios se sometieron a dos preguntas.

Mercosur-Unión Europea

Consultados sobre el posible acuerdo entre ambos bloques comerciales, Macri señaló que la Argentina “ha sufrido un retraso industrial y tecnológico” y aseguró que en el país “no funcionó el vivir solo con lo nuestro”.

En tanto, Macron señaló que a principios de 2018 se iniciaron conversaciones para avanzar en una integración de las economías de ambos bloques comerciales. Aunque aclaró: “Tras el cambio político en Brasil (por la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia), el Mercosur debe replantearse la naturaleza del impacto de esta modificación. No estoy en favor de firmar acuerdos amplios con potencias que no respetan el acuerdo de París. Así no se puede avanzar, pero al margen de esto dejé en claro que quería avanzar con la Argentina”.

“El caso Khashoggi es grave”

Macron respondió que le inquieta el caso del periodista Jamal Khashoggi, en el que se involucra al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. “Quiero que la investigación siga adelante para aclarar la situación para la familia y la comunidad internacional”, expresó.