El Primer Hombre en la Luna también llega al IMAX del Conocimiento…Ingresá aquí y adquirí tus entradas en Compras Misiones

Mucho más que sólo imágenes estelares impactantes. La mayor aventura en la historia del hombre, protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Damien Chazelle, llega al IMAX del Conocimiento. Además, El Grinch sigue haciendo de las suyas en la previa de la navidad. Ingresá acá y comprá tus entradas por Internet.

En su segundo largometraje juntos, el joven y multipremiado director Damien Chazelle (Whiplash, La La Land) repite fórmula con el que empieza a ser su actor fetiche: Ryan Gosling (Blade Runner, La La Land, Blue Valentine). Basada en el libro biográfico titulado First man: The life of Neil Armstrong, el film se centra en aspectos de la vida familiar del famoso astronauta, con sus dramas y sufrimientos que se traducen en múltiples primeros planos haciendo hincapié en las pasiones humanas pero que, de forma simultánea, plantea lo dramático del primer viaje a la luna, sus precariedades y sus incertidumbres.

El Primer Hombre juega en un doble registro entre lo indiferente e inconmensurable del espacio exterior en contraste con lo ínfimo y frágil de la vida humana. A partir de este diálogo entre la infinitud del espacio y la finitud humana, el film plantea una mirada crítica respecto de la ciencia moderna: para grandes descubrimientos y avances tecnológicos, se necesitan hacer grandes sacrificios. Quizá allí se encuentre la dimensión ideológica y profana de la ciencia moderna que nos muestre este film.

Telescopios y astroamigos en el IMAX

Acompañando a la vida de Neil Armstrong, el grupo Astroamigos de Misiones montará una muestra de telescopios, videos, maquetas, libros y hasta un cohete para disfrute de los niños.

Cambiá tus planes para Navidad, continúa El Grinch

Primera en las taquillas, no es casualidad que esté producida por el mismo Estudio (Illumination) que Mi villano favorito. Aunque la comparación se vuelve odiosa, es necesaria: el carácter antisocial y cascarrabias de sus protagonistas (Gru y el Grinch) comparten la misma fórmula humorística. Con su socia Cindy, una adorable niña rubia, El grinch no sólo intentará robarse la Navidad sino también capturar a Papá Noel.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 29 al domingo 2 de diciembre.

Jueves 29

18.00 El Grinch (3D. Castellano. ATP)

21.00 El primer Hombre en la luna (2D. Subtitulada. +13)

Viernes 30

18.00 El Grinch (3D. Castellano. ATP)

21.00 El primer Hombre en la luna (2D. Subtitulada. +13)

Sábado 1

15.00 El Grinch (3D. Castellano. ATP)

18.00 El primer Hombre en la luna (2D. Castellano. +13)

21.00 El primer Hombre en la luna (2D. Subtitulada. +13)

Domingo 2

17.00 El Grinch (3D. Castellano. ATP)

20.00 El primer Hombre en la luna (2D. Subtitulada. +13)