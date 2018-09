Reanudaron la búsqueda de Cristian Schraerer en el río Uruguay, del lado brasileño

El viernes se cumplieron 15 años del secuestro y desaparición del joven correntino, entonces de 21 años, Cristian Schaerer, asesinado luego de que su familia pagara un rescate de US$ 277.000. Un día antes, la Justicia federal ordenó un exhaustivo operativo de búsqueda para dar con sus restos en un área inundada del río Uruguay, del lado brasileño, a la altura de la localidad de Uruguayana, según confirmaron a Infobae altas fuentes de la investigación.

Un informante interesado en cobrar la recompensa de $1 millón había precisado dos meses atrás el lugar donde la banda liderada por Rodolfo José “El Russo” Lohrman y José Horacio “Potrillo” Maidana, detenidos en Portugal por robo a blindados y atracos a bancos, habría enterrado los restos del joven correntino a un metro de profundidad. Se trata de un área fangosa de muy difícil acceso que con las crecidas del río permanece inundada y que, conocido el dato, fue sometida a distintos estudios por peritos de la Gendarmería Nacional (GN) e investigadores brasileños.

“En este momento el lugar señalado está cubierto por tres metros de agua, por lo cual trabajan además de buzos provistos con ecosondas, georradares y cámaras submarinas, científicos y antropólogos forenses tanto de la Gendarmería Nacional como de la Policía Federal de Brasil. El despliegue operativo es grande y es arduo porque supone encontrar restos en un área del tamaño de una cancha de fútbol. Y se da en el marco de cooperación policial entre ambos países”, dijo una fuente judicial.

“Hay indicios que nos hacen presumir que los datos aportados por un testigo reservado podrían ser certeros”, agregó.

Según pudo saber Infobae, al momento se hallaron distintas piezas óseas, entre ellas huesos de animales, una pala y trozos de una bolsa de arpillera. Esos vestigios textiles resultan clave para los investigadores, ya que el informante precisó que los restos del joven fueron trasladados en una bolsa de ese mismo material cuando el cuerpo fue movido del lugar primario de sepultura en 2014 —una isla en el mismo curso de agua, pero del lado argentino— a la actual área de búsqueda.

Especialistas de la Universidad de Uruguayana realizan exámenes de ADN sobre algunas de las piezas óseas halladas. Hasta ahora no hubo ninguna confirmación de que los restos óseos encontrados pertenezcan al joven.

Cristian Schaerer, hijo del ex ministro de Salud durante la gobernación de Raúl Romero Feris, Juan Pedro Schaerer, fue secuestrado de la puerta de su domicilio en la capital correntina por la banda de Lorhman y Maidana. Lo mantuvieron cautivo durante varios meses para luego ultimarlo, según quedó acreditado en el juicio, en el que se condenó a varios de sus integrantes por considerarlos partícipes y encubridores del secuestro extorsivo.

En febrero del año pasado los cabecillas de la banda, sobre quienes pesaban alertas rojas, fueron capturados en Lisboa, Portugal. Se valían de identidades falsas, pero fueron identificados por Interpol. Inmediatamente el fiscal de la causa, Flavio Ferrini, y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestro Extorsivo (UFESE), Santiago Marquevich, viajaron a Lisboa para indagar a los detenidos. Se les ofreció acogerse a la figura del arrepentido si precisaban el lugar exacto donde fue enterrado el joven, pero ambos se negaron. Durante la negociación con los fiscales, Maidana deslizó que fue Lorhmann el ejecutor de Schaerer.

Este lunes se conocerá en Portugal la sentencia en el juicio que se les sigue allí por los cuatro robos a bancos y blindados. Si bien la Justicia de ese país ya concedió la extradición de ambos a la Argentina, Lorhmann, oriundo de Lima, y Maidana, nacido en Paso de los Libres, tienen otras causas pendientes en la Justicia de Bélgica. Sólo después de cumplir con las condenas en Europa podrían ser juzgados en este país, analizaron, de forma preliminar, las fuentes consultadas.

La madre de Schaerer, Pompeya Gómez, sensiblemente movilizada al cumplirse un año más de la de desaparición de su hijo, atribuyó a la recompensa la irrupción de nuevas pistas. En diálogo con el diario El Litoral, dijo: “En concreto no tengo nada. Me dijo el fiscal [Ferrini] que me iba a mantener al tanto de los acontecimientos. Como hasta el momento no me avisó nada, quiere decir que por ahora no surgió nada importante”.

Tanto fuentes judiciales como del Ministerio de Seguridad señalaron que la búsqueda de Schaerer nunca se abandonó.