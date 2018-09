Iguazú: “Quiero que Llamas vuelva a su banca otra vez”, dijo la concejal que lo reemplazó

Tras la destitución del concejal de Cambiemos Gabriel Llamas, asumió ayer en su lugar Verónica Lunardi, quién ocupaba el segundo lugar de la lista. La nueva concejal se mostró dispuesta a asumir el compromiso pero disconforme con el trato que recibió su compañero de partido, “Quiero que esto se resuelva así él vuelve a la banca, que sea todo normal y tranquilo”.

Verónica Lunardi, concejal de Puerto Iguazú. Radio Libertad

Lunardi asumió ayer tras ser notificada por el Concejo, “yo asumí para que no se pierda la banca y representar a Cambiemos en el recinto, estoy ahí para hacer frente a lo que esa ocurriendo hasta que Gabriel vuelva”.

Respecto a cómo fue destituido su compañero dijo, “no me gusto como se dieron las cosas, y no esperaba que pase una cosa así, pero me convocaron para que asuma el día de ayer, y sentí que era mi obligación”.

Días atrás Llamas fue expulsado de su cargo en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú. Había acusado en la redes sociales de realizar “negocios inmobiliarios turbios” al Intendente de la ciudad, a un concejal y un abogado (no dio nombres) y posteriormente radicó una denuncia ante la justicia.