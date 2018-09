Puerto Iguazú: Destituyeron a un concejal de Cambiemos

Gabriel Llamas fue destituido este jueves con el voto de las dos terceras partes de los concejales de Puerto Iguazú. Aplicaron el artículo 59° de la Carta Orgánica Municipal tras una denuncia que el edil hizo en las redes sociales, que involucraban a “un concejal”, a un abogado y al intendente de Iguazú.

El desencadenante que terminó con la destitución del concejal de Cambiemos fue un audio, donde un hombre se hace pasar por alguien que quería usurpar el predio de Radio Cataratas e involucró a al concejal llamas diciendo que era la persona que le habría dado el contacto.

Luego, llamas acusó en la redes sociales de realizar “negocios inmobiliarios turbios” al Intendente de Puerto Iguazú, a un concejal y un abogado (no dio nombres). El destituido concejal dijo a Misiones Online que también hizo la denuncia de esto que acusó en la red social facebook.

Este jueves, en sesión especial los concejales argumentaron que Llamas no pudo aportar en el momento de su defensa las pruebas para probar sus dichos.

El concejal mostró una copia de una denuncia efectuada en la Fiscalía N° 3, para que ésta avance en la investigación sobre la supuesta ocupación del predio de Radio Cataratas.

“Me destituyeron por una publicación en facebook y ayer me enteré que estaban ofendidos por mi publicación y que me iban a destituir del cargo y hoy lo hicieron”, manifestó Llamas.

“Mi destitución no tiene valor legal, porque no cumplieron con el plazo, ni tampoco crearon una comisión investigadora. En menos de 24 horas me destituyeron. Tiene un trasfondo político porque fui el más votado en las elecciones pasadas”, se defendió el destituido concejal.