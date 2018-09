Cerveteca misionera lanza su Primer Concurso de Microrrelatos

La empresa misionera Código Cerveza lanzó la convocatoria del Primer Concurso de Microrrelatos con premios cerceceros. Los microcuentos, que no deberán tener más de 300 palabras y mencionar por lo menos una vez a la cerveza, se reciben hasta el 8 de octubre.

Por FM Libertad, estuvo al aire Guillermo Poujade, quien detalló aspectos del Certamen

1º CONCURSO DE MICRORRELATOS CÓDIGO CERVEZA

ESCRIBEER

Inscripción y recepción de microrrelatos: 10 de septiembre al 8 de octubre

Selección y Evaluación: 9 de octubre al 22 de octubre

Ganadores y Premiación: 25 de octubre

1. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

Se convoca al 1º Concurso de Microrrelato Código Cerveza para contar una historia en formato micro cuentos sobre una experiencia (un recuerdo, un viaje, un paisaje, una anécdota, una persona, etc.) en donde la cerveza sea un elemento más del relato sin mencionar marcas.

El microrrelato es un texto breve en prosa, de naturaleza narrativa y ficcional que, usando un lenguaje preciso y conciso, se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente a un lector activo.​

2. PARTICIPANTES

El concurso está abierto a cualquier persona física mayor de 18 años de las provincias de Misiones y Chaco, Argentina. No podrá participar en el concurso personal de Código Cerveza ni miembros del jurado.

3. TRABAJOS

– Las obras deberán ser originales e inéditas (en castellano) y estar libres de los derechos de autor.

– Constarán de 300 palabras y deben contener al menos una vez la palabra cerveza.

– Los microrrelatos originales deberán enviarse a través del correo electrónico: contacto@codigocerveza.com.ar indicando “1º Concurso Microrrelato Código Cerveza”.

– Cada propuesta deberá incluir los siguientes datos del autor: nombre y apellidos, DNI o equivalente, dirección, teléfono y correo electrónico.

– Cada participante podrá presentar un máximo de 1 microrrelato.

– Los trabajos deberán enviarse antes del 8 de octubre de 2018

4. PREMIOS

– Se elegirá un microrrelato ganador que se dará a conocer a través de la página de Facebook https://www.facebook.com/codigocerveza/

– Al ganador del concurso se le obsequiará con 1 barril de 5 Litros de cerveza + un voucher de degustación para 6 personas

– Al segundo clasificado se le obsequiará 1 six pack de cervezas importadas 330 cc + un voucher de degustación p/ 4 personas

-Al tercer clasificado se le obsequiará 1 tripack de cervezas importadas 330 cc + un voucher de degustación p/ 3 personas

– Los premios serán entregados a los ganadores en un evento a la prensa en la tienda central de Código Cerveza (Roque Pérez y Rivadavia, Posadas) que se les comunicará oportunamente.

5. JURADO

El jurado del 1º CONCURSO DE MICRORRELATOS CÓDIGO CERVEZA ESCRIBEER estará conformado por el escritor misionero Sebastián Borkoski y la escritora misionera Evelin Rucker.

6. CONDICIONES

– El microrrelato ganador podrá ser utilizado por Código Cerveza en cualquier documento publicitario, comprometiéndose a hacer siempre referencia a su autor.

– La participación en el concurso implica la aceptación de todas sus bases, la conformidad con las decisiones del Jurado y la renuncia expresa a cualquier reclamación.