La ministra Marchesini sufrió agresiones por parte de “mafias”que operan en el Puente Posadas-Encarnación

La ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilia “Tiki” Marchesini denunció la situación de violencia por la que atravesaron del lado encarnaceno cuando realizaban la fila para cruzar el Puente Internacional. Contó que había personas que se acercaban a los autos a pedir 1500 pesos para dejarlos adelantarse y cruzar sin esperan. Ante el reclamo por la situación, se desató el hecho de violencia “nos agredieron y amenazaron de muerte”, dijo.

La ministra detalló que alrededor de las 10:30 de la mañana realizaban la fila para cruzar a Argentina, cuando observaban que de manera paralela autos, en su mayoría de patente paraguaya, se adelantaban y cruzaban sin tener que esperar. “Pasaron dos horas y según nos decían que el problema era del lado Argentino, que había una casilla funcionando”, dijo.

Agregó que “las horas seguían pasando y la gente comenzó ponerse nerviosa. Por mi parte me comunique con autoridades de Argentina y me dijeron que estaban habilitadas dos casillas, iban abrir dos más y que el puente no estaba con tantos vehículos como nos decían”, contó.

En esa línea manifestó que “a esa altura todos estábamos incómodos, empezamos a comunicarnos entre nosotros y personas de varios vehículo comentaron que había personas en motocicletas que se acercaba a pedir 1500 pesos para dejarlos pasar”.

Marchesini indicó que ante esta situación “un grupo nos acercamos a decirles a las autoridades, que nos querían cobrar 1500 pesos, como ciudadanos en tránsito nos sentíamos muy vulnerables, cuando quisimos filmar y sacar fotos, comenzó la situación de violencia, nos empezaron a arrinconar con los autos, nos amenazaban de muerte, hubo golpes, arrebatos de celulares, todo ante la vista de los policías que miraban y se reían, la gente estaba muy asustada”.

“Después de cuatro horas de espera y ante nuestro reclamos liberaron el paso”.

Asimismo consideró que “en definitiva descubrimos que esta situación es una mafia de arreglos en donde todos operan para una misma caja”.

Por último dijo que “vamos a hacer una denuncia consular del lado paraguayo porque deben tomar medida necesarias, como así también del lado Argentino, para ver qué pasa con nuestra cuestión aduanera y de migraciones”, finalizó.