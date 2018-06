Mundial 2018: habló el “gurú” sanjuanino que predijo la clasificación de la Selección

Anticipó la derrota 3-0 con Croacia y el triunfo agónico ante Nigeria.

Horas antes del partido entre Argentina y Croacia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Rusia 2018, Santiago Staiger anunció su pronóstico de los resultados del selección en su cuenta de Facebook. Desde aquel momento se volvió famoso y su teléfono no deja de sonar porque sus predicciones fueron tan exactas que asusta.

Santiago dijo que el equipo de Sampaoli caería por 3 a 0 contra Modric, Rakitic y compañía, luego explicó que Nigeria vencería a Islandia y que de manera agónica el seleccionado nacional conseguiría su preciado pasaje a los octavos de final. Seamos sinceros, pocos creíamos que esto podría darse pero él sostuvo sus afirmaciones en un sueño que había tenido, que aseguró que “parecía muy real”.

Desde el viernes, cuando todo el país recuperó el aliento y festejó los goles del conjunto africano, Santiago se volvió una celebridad que era aplaudida y cuestionada por igual. Sin embargo, el sufrido triunfo le dio la razón y ahora algunos medios afirman que es “mago” y “brujo”.

Entrevistado por la radio Cadena 3, el sanjuanino expresó su emoción: “Yo tampoco lo puedo creer. Lo vi con mis amigos y no puedo hablar, me duele la garganta de tanto gritar. Lo viví con muchos nervios, como lo vivimos todos. No caigo todavía”.

“¿Qué pienso? No sé, lo cierto es que zafé porque si no se daba (el triunfo de Argentina) me iban a putear de todos lados. Espero que la Selección empiece a jugar mejor. El sufrimiento ya lo vivimos, ya pasó lo peor, ahora espero que se revierta todo”, agregó conmovido, como todos, por los goles de Lionel Messi y Marcos Rojo.

De todos modos, el sueño de Santiago llegó hasta acá, no se sabe nada más y él no se atrevió a pronosticar cuál será el resultado del duelo del próximo sábado contra Francia. “No, no volví a soñar nada. No quiero generar más expectativas de las que ya generé”, relató abrumado por la tremenda viralización que tuvieron sus palabras en Facebook. Aunque sí prometió contar todo si es que vuelve a tener un sueño sobre la Selección.