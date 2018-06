Tabacaleros autoconvocados desactivaron amenaza de corte de ruta tras reunión informativa

Los productores están preocupados por un posible descuento en la Caja Verde a partir de un plan para financiar fertilizantes. Desde distintas entidades destacaron que dicho plan fue consensuado por los tres gremios representativos del sector primario y aseguraron que no se puede volver atrás porque está aprobado y a punto de ser pagado. En la reunión explicaron que el plan efectivamente reducirá el volumen de la Caja Verde, pero afirmaron que pese a ello los productores recibirán alrededor de 19 pesos por kilo por ese concepto.

Por segundo año consecutivo los tabacaleros cubrirán sus costos iniciales de insumos con un plan financiado con dinero del Fondo Especial del Tabaco (FET), pero a diferencia del año pasado esta vez el dinero saldrá del “80 por ciento” es decir de la parte del FET que se destina –entre otros fines- a subsidios directos para el productor y no del “20 por ciento” que es la parte del FET que se utiliza para otros fines, como financiar planes de reconversión, equipamiento para las entidades tabacaleras, para las empresas o incluso para entidades públicas que prestan servicios al sector tabacalero.

El hecho de que el dinero para financiar el plan de fertilizantes o plan de insumos salga del 80 por ciento y no del 20 por ciento, implica necesariamente que quedará menos plata para la Caja Verde, porque esta se conforma con el remanente de ese 80 por ciento del FET.

Esto generó inquietud en una buena parte de los productores, que venían exigiendo que el plan de fertilizantes se volviera a financiar con el 20 por ciento o directamente se dejara sin efecto. Después de varias reuniones informales, un grupo autodenominado independiente amenazaba con salir a cortar la ruta por este motivo.

Atento a esta cuestión, se realizó ayer en San Vicente una reunión de la que participaron más de cien productores, además de representantes de los tres gremios del sector primario, las empresas acopiadoras y el ministerio del Agro.

Uno de los participó del encuentro fue el presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) Omar Olson, quien advirtió que tanto la inquietud como el reclamo de los productores son entendibles, pero aseguró que muchos de ellos estaban mal informados y se tranquilizaron cuando se les aclaró el panorama.

“Es el segundo año que se hace este plan, el primer año el financiamiento salió del 20 por ciento, entonces no afectó Caja Verde pero este año no había dinero suficiente en ese 20 por ciento como para afectar a ese plan, entonces se sacó del 80”, explicó.

Indicó que todavía no se conoce el monto exacto al que ascendería la Caja Verde dado que algunas empresas todavía siguen acopiando, pero estimó que se llegaría a los 30 millones de kilos de tabaco entregado.

Tomando en cuenta que el plan de fertilizantes es por 300 millones de pesos y que se acopiarán 30 millones de kilos, Olson estimó que el impacto de dicho plan en la Caja Verde sería del orden de los 10 pesos por kilo entregado. “La preocupación de ellos es que si nos sacan 10 pesos por kilo cuánto recibirían de Caja Verde. La proyección que tenemos nosotros es que la caja verde podría dar 30 pesos por kilo, si es que Nación no descuenta nada. Entonces entendemos que podrían quedar 20 pesos por kilo para el productor una vez que se descuente lo usado para el plan de fertilizantes. Ellos en cambio entendían que de esos 20 pesos se les iba a descontar 9 o 10 pesos y se quedarían solo con 10 pesos, cosa que no es cierto, todas esas dudas se atendieron hoy”, indicó el titular de la APTM.

Señaló muchos productores pretendían que el plan se frenara y se presentara otro en el cual el financiamiento para fertilizantes saliera del 20 por ciento, con lo cual no tocaría la Caja Verde. “Pero no se puede bajar ese plan porque ya está aprobado con resolución y pronto a ser pagado, esta semana estarían girando los fondos, algunas empresas ya están entregando fertilizantes. Además no hay plata en el 20 por ciento para un plan de 300 millones”, advirtió.