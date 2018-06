Mundial2018: Sampaoli reconoció “diferencias” con los jugadores y dijo que “mañana empieza otro Mundial para la Selección”

El entrenador confirmó que hubo reuniones con los jugadores tras la caída ante Croacia.

Fueron días turbulentos. La derrota ante Croacia hizo estallar la frágil tranquilidad que se vivía en el predio de la Selección argentina. Pase de facturas, reclamos, peleas internas, pérdida de autoridad y rumores desestabilizadores rodearon al equipo y el cuerpo técnico. Estaban al borde del papelón, pero la victoria de Nigeria ante Islandia frenó lo inevitable y dio nuevas ilusiones de seguir en el Mundial.

Jorge Sampaoli intentó explicar en conferencia de prensa cómo fueron los días después de Croacia ante las preguntas de los periodistas y explicó que tiene la mente puesta en el partido de mañana. “No puedo aclarar cosas que desconozco o que no existen. Yo pienso en ganar el partido ante Nigeria.Sólo me Me detengo a preparar de manera coherente todo lo relativo al partido”, señaló sobre las informaciones que hablaban de una división entre el cuerpo técnico y los jugadores.

Con respecto a cómo planteará el partido ante los africanos, Sampaoli prefirió no confirmar el equipo: “Lo tengo en la cabeza, pero no lo quiero comunicar porque todavía no se los dije a los jugadores”. También señaló que ha estudiado al rival y que lo conoce bien. “Nigeria ha jugado con dos sistemas distintos. Tiene jugadores muy relevantes, con experiencia. Argentina tendrá que controlar el juego para que no se haga un partido de ida y vuelta”, afirmó.

Además, explicó el bajo momento de Messi, fue autocrítico y dijo que intentarán mejorarlo para el partido de mañana, “para el bien de Argentina”.

El entrenador reconoció que hubo pase de facturas tras el partido ante Croacia y que se reunió con los jugadores para resolver los malos entendidos. “Cada vez que se pierde hay acusaciones recíprocas. Me pasó siempre, en todos los equipos que dirigí. En el mundo real esas cosas se solucionan de frente”, indicó.

Por último consideró que si juegan los históricos ante Nigeria es porque son “gente de experiencia” ante un partido de gran dificultad. Y cerró con un mensaje de gran optimismo: “Mañana veremos la mejor versión de esta Selección”. (TN)