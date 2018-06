Paro del 25 de junio: vea qué gremios adhieren y qué servicios no funcionarán mañana en Misiones

Bancos, colegios, transportes y la recolección de residuos son algunas de las prestaciones que se verán afectadas en Misiones por la huelga general de la CGT.

El paro nacional convocado por la CGT para mañana tendrá una alto nivel de acatamiento en todo el país, y Misiones no será la excepción, ya que son varios los servicios que se verán afectados en la tierra colorada durante una jornada que se espera ajetreada.

Los usuarios de líneas urbanas deberán buscar una alternativa para llegar al trabajo mañana: Horario Álvez, titular de la seccional Misiones de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), confirmó que el gremio se sumará a la medida de fuerza, por lo que el servicio de transporte público se verá interrumpido en todo el territorio provincial desde las 0 horas.

Misma suerte correrán el transporte de cargas y los servicios de larga distancia, tanto por tierra como por aire, ya que la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) también manifestaron su adhesión.

El puente Posadas-Encarnación también funcionará de forma restringida: integrantes del sindicato que nuclea a los trabajadores de Aduanas de Misiones confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza y sólo trabajará el personal jerárquico, por lo que sólo habrá un carril de ida y otro de vuelta y el cruce será mucho más lento que lo habitual.

Cabe recordar que hasta el martes tampoco habrá atención al público en los bancos, por lo que puede haber faltante de dinero en los cajeros automáticos, ya que el viernes fue el último día en que los mismos se cargaron. No obstante, hay algunas alternativas para retirar dinero en efectivo, como supermercados (Chango Más), empresas de cobranzas (Rapipago o Pago Fácil), tarjetas de crédito (Visa tiene el servicio “Extra Cash”, que permite retirar efectivo en comercios adheridos de manera rápida) y transferencias inmediatas.

En la capital misionera, los trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (SOEMP) no prestarán funciones, por lo que desde la Municipalidad solicitaron especial colaboración a los vecinos para que no saquen la basura, ya que los domingos no hay recolección y serán 48 horas en total sin servicio.

Varias dependencias gubernamentales también se verán truncas por la medida de fuerza, ya que la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) seccional Misiones, ATE y los trabajadores de la AFIP no prestarán servicio mañana.

Los establecimientos educativos de todos los niveles también se verán afectados, ya que la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Docentes Universitarios de Misiones (ADUNaM) y la Unión de Docentes de la Provincias de Misiones (UDPM) convocaron a sus afiliados a plegarse a la huelga por 24 horas sin asistencia a sus lugares de trabajo.

En lo que respecta a los servicios básicos, el sindicato de Luz y Fuerza de Misiones también se sumará al paro, aunque estarán activos los sectores de la guardia a fin de responder requerimientos de centros de salud y fuerzas de seguridad.

En cuanto a los comercios, a pesar de que se descontará el día no trabajado a quienes no concurran, Benigno Gómez, titular del Centro de Empleados de Comercio, comentó días atrás que según sondeos habrá un alto acatamiento.

Entre otros gremios y partidos que mostraron su apoyo a la huelga, se encuentran el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), la CGT Misiones Andrés Guacurarí y todos sus gremios afiliados, y el PJ Misiones.

El paro en Eldorado

En la Capital del Trabajo, UPCN, UTA y UDPM se adhieren al paro, es decir que gran parte de empleados municipales, del transporte urbano de pasajeros y de maestros no trabajarán este lunes.

Desde el gremio UPCN comunicaron la adhesión al paro de los empleados municipales sin asistencia a los lugares de trabajo. Por lo tanto, no habrá recolección de residuos y solicitan a los vecinos especial colaboración, ya que los domingos el servicio no funciona y por ende serán 48 horas en total sin recolección.

Por su parte, la municipalidad de Eldorado informó que respecto a la jornada de movilización convocada para este lunes 25, el personal municipal (integrantes de la Unión de Personal Civil de la Nación) se adhieren al paro. Pese a esto, se garantiza en el edificio central la normal atención al público durante la jornada.

Lo mismo comunicó el Concejo Deliberante de Eldorado, donde detallaron que aunque los empleados del lugar afiliados a UPCN se adhieren al paro, se garantiza la atención al público durante la jornada en el edificio del recinto deliberativo, ubicado en calle Kennedy.

El lunes tampoco habrá servicio de colectivos. Así lo afirmó Jorge Paiva, delegado de UTA. Es decir que desde este domingo 24 desde las 00 horas hasta las 00 del lunes 25 de junio no habrá servicio de transporte urbano en la ciudad de Eldorado.

En cuanto a las escuelas primarias y secundarias, desde UDPM aseguraron que se adhieren al paro. Así que la mayoría de las escuelas no dictará clases este lunes, salvo el Instituto Hindenburg, donde tanto alumnos del nivel inicial, como así también primaria y secundaria, tendrán clases normalmente. Asimismo el colegio San José de Eldorado.