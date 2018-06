Exitosa caminata-maratón por el 50° aniversario del Instituto San Arnoldo Janssen en la Costanera de Posadas

Alumnos, padres y docentes disfrutaron de la tradicional competencia del instituto educativo en una tarde a pleno sol a la vera del río Paraná.

Con la participación de aproximadamente mil alumnos y bajo el lema “Trabajando en equipo se logra el objetivo y la paz”, hoy se llevó a cabo la caminata-maratón para conmemorar el 50° aniversario del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen de Posadas. El evento se desarrolló sobre la avenida Kemerer en la costanera capitalina, a la vera del río Paraná, y abarcó el tramo comprendido entre la bahía El Brete y el cuarto tramo, frente al Centro Multicultural “La Estación”.

En la categoría Sub 14 femenina, la ganadora fue Sofía Bianchi, escoltada por Nicole Tamis y Daira Enríquez. En la Sub 16, en tanto, Camila Muñiz se alzó con el primer lugar, mientras que Victoria González obtuvo el segundo puesto y Adriana Zárate debió conformarse con el tercero. Por su parte, en la clase Sub 19, Rosario Molina se coronó como victoriosa al asegurarse el primer lugar.

En varones, Ihan Guidura fue el ganador en la categoría Sub 14, quien fue escoltado por Alex Puerta (segundo lugar) y Brian Yañuk (tercer lugar). Por otro lado, en la clase Sub 16, Ezequiel Feuter se quedó con la primera posición del podio, que fue completado por Olegario Chamorro y Luciano Marelli. Finalmente, en la Sub 19 masculina, la victoria quedó en manos de Lautaro Geneyro.

La actividad no solo reunió a los jóvenes estudiantes, ya que la competencia también le dio lugar a la categoría Docente, que tuvo como ganadora a Marcela Duarte. Además, los padres de alumnos participaron en la clase Libres, que dejó como ganadora a Adriana Cammisi.

La competencia

Las agujas del reloj casi marcaban las 14:55, el sol picaba cada vez más y los participantes de la clase Caminantes (que no compitieron oficialmente), en su mayoría personas mayores, se agrupaban en cercanías a la bahía El Brete a la espera del silbatazo que daba inicio a su desandar por la pista.

Luego, a las 15:00, fue el turno del pelotón de estudiantes que componían la Sub 14 (masculino y femenino), quienes tras sonar el silbato del juez a cargo, entre gritos y risas se echaron a correr por la avenida Kemerer ante la atenta mirada de sus padres y amigos.

Pese al agobiante calor que golpeaba por esas horas a la capital provincial, la actividad se desarrolló con total normalidad. En ese contexto, Leonardo Antúnez, profesor del centro educativo, dijo que “este tipo de actividades es muy importante para las personas, ya que ayudan a mantenerse bien de salud”.

Por último, Luis Cossia, otros de los profesores de la institución educativa, manifestó que “estamos muy agradecidos con la participación de todos los estudiantes”, al tiempo que pidió a futuro “mayor participación, porque queremos ampliar este cumpleaños hasta fin de año”.