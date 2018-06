Mundial2018: Los posadeños mostraron su decepción con el rendimiento de la Argentina en la Copa del Mundo

Jorge Sampaoli fue el más apuntado por los habitantes de la capital misionera.

“Desastre, malísimo, decepcionante”, fueron los adjetivos que más utilizaron los posadeños- de caras largas- para definir la actuación de la Argentina, en lo que va del Mundial, al otro día de la categórica derrota Albiceleste contra Croacia por 3 a 0. El entrenador Jorge Sampaoli fue el centro de las críticas de los ciudadanos, mientras que la opinión sobre Lionel Messi estuvo dividida.

“Tapia (presidente de AFA) y Sampaoli tienen que juntar sus cosas e irse. A mis 72 años vi muchos Mundiales y nunca observé un equipo como este. Es una vergüenza que el entrenador, con estos jugadores, juegue así y elija a un arquero por cómo se desempeña con los pies. No le podemos culpar a Messi porque los jugadores no lo acompañan y la pelota no le llega arriba”, aseguró uno de los consultados.

Otros de los encuestados fue muy duro con el capitán y el resto de sus compañeros. “Hay muchos jugadores que no deberían haber estado en la selección empezando por Messi, que es el mejor jugador del mundo, pero cuando juega con la Albiceleste, si no se hace lo que él quiere, no funciona. Después hay futbolista que no estaban para ser convocados, por sus situaciones físicas”

A pesar de los goles recibidos y la poca reacción del equipo ayer, la mayoría de los ciudadanos con los que habló Misiones Online son optimistas con la clasificación Argentina. “Yo le tengo fe a la selección y creo que vamos a llegar a la final”, se ilusionó uno de ellos.