Luis Caputo: “lo primero que hay que hacer es dar estabilidad cambiaria”

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, aseguró que “lo primero que hay que hacer es dar estabilidad cambiaria”.

“Lo primero que hay que hacer es dar estabilidad cambiaria y ‘cerrar las canillas’. No puedo proveer liquidez al mercado para que con esos pesos me sigan comprando dólares. Cuando uno cierra las canillas, la tasa de corto plazo sube. No es lo ideal pero es lo que tenía que pasar”, agregó.

En su opinión, la crisis cambiaria “es lo mejor que nos pudo haber pasado”, y reconoció que es necesario terminar “lo antes posible” con las Lebacs.

“Yo creo que de mediano y largo plazo no hay mal que por bien no venga. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Esto nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario, que nos da mucha mayor certidumbre, particularmente con el financiamiento”, puntualizó el funcionario.

En declaraciones a radio Mitre, Caputo reconoció “errores propios, temas políticos”, que provocaron “sustos y contagiaron al resto de los mercados”.

