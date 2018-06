Mundial2018: España ya tiene entrenador

Así lo confirmó la Selección Española de Fútbol, que hace momentos dio a conocer al reemplazante de Lopetegui.

A menos de 24 hs de saberse la destitución de Julen Lopetegui como técnico del seleccionado, La Roja ya tiene a su sucesor. Se trata del histórico defensor del Real Madrid Fernando Hierro, quien actualmente se desempeñaba como director deportivo de la Federación Española y había sido el que contrató a Lopetegui, al mando del equipo, hace dos años.

Hierro dirigirá al seleccionado español durante el Mundial y cuenta con una sola experiencia como entrenador. En la temporada 2016-2017 estuvo en el Real Oviedo, en la segunda de España, y ganó 15 encuentros, empató 8 y perdió 15. Tras no conseguir el ascenso, rescindió su contrato.

Ayer, en la tarde rusa, el Real Madrid anunció que el, en ese entonces, entrenador de España Julen Lopetegui, se haría cargo del club Merengue, una vez finalizada la Copa del Mundo. Esta noticia no cayó bien en la federación de ese país, porque no estaban informados de las negociaciones entre el DT y esa institución. Por ese motivo, hoy se anunció el despido del vasco, a poco más de 48 horas del debut del seleccionado español, contra Portugal (viernes, 15:00hs).