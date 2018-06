Viveza criolla: Maniobra de los ciber bloquearon los turnos gratuitos de la ANSES

Los ciber coparon los turnos de la ANSES para venderlos a quienes necesitaban realizar un trámite. Se detectó que muchas personas concurrían para la atención con turnos equivocados. “Nos decían que conseguían turno pagando pero no lo podían sacar acá, que es gratis y eso nos llamó la atención”, comentó Marcelo Julién, titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES en Misiones.

La nunca bien ponderada “viveza criolla” volvió a ser protagonista en los últimos días y, como sucede con este tipo de maniobras, perjudicó a muchas personas. En este caso impidió a cientos de misioneros obtener un turno para ser atendido por la ANSES. Y los que corrieron con mejor suerte debieron pagar algunos pesos por un trámite que se realiza por internet y que, además, es gratuito.

“Los cibers entraban y barrían con todos los turnos para después venderlos a la gente. Primero nos encontramos con que no podíamos sacar turnos y después con gente que concurría con turnos equivocados que no eran para las prestaciones que necesitaban”, señaló Marcelo Julién, titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES en Misiones.

A partir de estos datos y luego de comprobar de donde provenían los pedidos de turno (se puede determinar por medio del número de IP de cada computadora), los técnicos de la ANSES cayeron en la cuenta de esta nueva modalidad de la tan mentada viveza criolla. “Es como decir que se presentaba un hombre con un turno por embarazo”, exageró Julién, para dar a entender lo que sucedió en los últimos días en los puestos de atención de la ANSES. “Con esta información concurrimos a la Jefatura de Policía para realizar la presentaciones correspondientes”, añadió.

En diálogo con Radio República el funcionario calificó a esta maniobra como “un fraude”, ya que – insistió- muchas personas se presentaban con turnos que habían conseguido pagando en el ciber pero que no correspondían con el trámite a realizar.

En ese sentido, se preocupó en remarcar “la buena voluntad” que existe de parte del organismo para atender; incluso a quienes se presentan sin turnos. “En promedio atendemos a unas 900 personas por día, de las cuales entre 150 a 200 son espontáneas, o sea que concurren sin turno”, puntualizó.

Finalmente, recomendó a quienes necesitan hacer un trámite en la ANSES para que no caigan en la trampa de pagar por un turno incorrecto. “Que la gente no caiga en estas equivocaciones, que no piensen que, por más que el turno sea equivocado, lo vamos a atender. Les pedimos que vengan, que hagan la fila de los espontáneos que igual lo vamos a atender y sin pagar nada”, concluyó.