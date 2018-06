Festejó sus 15 años, sus amigas la dejaron plantada y las escrachó en Twitter

Se llevó una gran desilusión en la que debía ser una de las mejores noches de su vida.

La fiesta de 15 es uno de los días más esperados para muchas chicas, que sueñan con una mega fiesta. Pero en esta ocasión, la gran noche terminó siendo una decepción para una joven de la ciudad bonaerense de Hurlingham, que escrachó a sus amigas por haberla dejado plantada.

Además de los detalles como el vestido, la comida, la música y el salón, para que una fiesta sea perfecta se necesita la compañía de los seres queridos: amigos y familia. Pero a Floriana Álvarez, la actitud de sus mejores amigas le arruinó la noche.

Según explicó en Twitter, no llegó a darles una vela (una especie de reconocimiento a las personas más importantes) porque se fueron antes de su fiesta “para ir a una previa”.

Bueno esta vela es para ustedes que descubri que las personas de mierda si existn, gracias por mostrarme como realmente son, gracias por haberme cagado la noche,gracias por cagarse en mi y mi flia

Se las hubiera dado a la vela pero se fueron de mis xv a una previa

Un beso sincero — Flor alvarez (@FlorianaAlv) 10 de junio de 2018

Pero no quedó ahí. Luego del agradecimiento, claramente irónico, Álvarez arrobó a sus tres amigas para que lo lean, a lo que una de ellas le dijo: “GRAAAACIASSSD LINDA! la pase re piola el tiempito que estuve”.

La cumpleañera, enojada, no tardó en responderle. “El lunes (espero no cruzarte nunca más en mi vida) t llevo el suvenier no t preocuopes”, escribió.

Acto seguido, Álvarez tuiteó dos capturas de pantalla que hizo de celular. Una de sus amigas le envío una serie de mensajes en los que le pidió “perdón”, pero que no tendría que haber “viralizado” lo que pasó.



Los usuarios inmediatamente se solidarizaron con Álvarez. Algunos festejaron su valentía de decirles directamente que le dolió que se hayan ido y otros contaron qué hubieran hecho en caso de estar en su lugar.