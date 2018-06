Desde el EPRAC anunciaron aumento en la tarifa de agua a partir de julio

El incremento será de un 11% y, según explicó el titular del EPRAC, José Guccione, será el último en el año.

José Guccione, Radio Libertad

Dado el fuerte impacto de la energía eléctrica en la producción del agua, el presidente del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas, José Guccione, explicó que a partir de julio se resolvió aumentar en un 11% la tarifa del agua.

“El agua es ‘gratis’ de donde la obtenés, ya sea el río o algún afluente, pero son cuatro estamentos que hay que pasar: desde la extracción del agua, la planta de tratamiento y hasta las distribuidoras, todo ese pasaje se realiza a través de motores eléctricos que tienen consumos muy grandes”, comentó el titular del EPRAC.

“Nosotros tenemos con Obras Públicas los análisis hechos por técnicos nuestros que determinan un valor. En esto hay una clara incidencia por parte del gobernador de la provincia que trata de morigerar los costos a partir de algunas otras mejoras que puedan tener las cooperativas, pero no a través de lo que puedan pagar los usuarios”. Es por ello que en lo que va del año hubo tan sólo un incremento -del 9%- y este segundo será el último de 2018 para finalizar el año “con un 20% de aumento”.

Por otro lado, Guccione se refirió a la situación que atraviesan los diferentes municipios de la provincia con las obras de cloacas, luego de la “expectativa muy fuerte” que generó en 2015 el anuncio del presidente Macri para realizar un “plan nacional de aguas y cloacas”, que contemplaba una accesibilidad del 100% para todos los argentinos. “Fue como cuando vino Colón a América: muchos espejitos de colores pero para la provincia de Misiones no ha venido ninguna de las inversiones que pensábamos, cuando hay muchos pedidos hechos”, indicó el funcionario.

Además, comentó que “donde antes un proyecto iba a hacer de Nación ahora es de Provincia y Nación. Lo que se habló al comienzo no es lo que se está haciendo, y eso es lo que ve la población, que trató de creer en una propuesta”. Asimismo, consideró que sistema PPP (participación público privada) no es favorable para llevar a cabo este tipo de obras, ya que “el privado tiene que hacer inversiones muy importantes en municipios muy chicos, lo que no es un negocio que lo satisfaga”.