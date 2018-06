Posadas: había ploteado su auto como un móvil policial y lo interceptó un patrullero

El coche llamó la atención de una patrulla de la Policía de Misiones, porque estaba ploteado como si fuera el móvil de alguna fuerza, claro que la inscripción era foránea: “Police”. ¿Qué hicieron los uniformados? identificaron al rodado y al conductor. Es una infracción “disfrazar” un vehículo particular como si fuera una patrulla.

Estos sucedió en Posadas, este viernes por la tarde. El auto es cuestión es Renault Clio Mio, 3 puertas, color negro y blanco, con leyenda en ambas puertas. Su propietario, Franco M. (20), empleado de una firma de ploteados de la avenida Francisco de Haro, contó que era una cuestión estética la elección que había hecho,

Qué dice la normativa vigente al respecto: “Los uniformes, insignias, distintivos y símbolos adoptados por la Policía de la Provincia de Misiones, para uso de la institución y su personal, como así también las características distintivas de sus vehículos y equipos son exclusivas y no pueden ser utilizadas en forma igual o similar por ninguna otra institución pública o privada. Ningún organismo administrativo provincial o municipal puede utilizar la denominación de Policía en su acepción institucional, comprensiva del ejercicio del Poder de Policía de Seguridad, ni dotar a su personal de armamento para uso público, ni utilizar grados de la jerarquía policial sin más excepciones que las comunes con las jerarquías administrativas y que no induzcan a confusión”.