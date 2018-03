Para Owen Crippa la cuestión sobre la soberanía en Malvinas, debe ser tomada como “política de Estado”, con el compromiso de toda la ciudadanía

El Teniente de Navío Owen Crippa, veterano de la guerra de Malvinas y condecorado con la Cruz de la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate, brindó una charla en el Liceo Naval Militar Almirante Storni de Posadas. En la ocasión compartió con camaradas y consideró que para llegar a buen puerto en cuanto al tema de la soberanía en Malvinas, lo efectivo no será el diálogo sin que el país “presione” a través de sus instituciones, pero sobre todo que la causa tenga el compromiso de todos los ciudadanos.

Valor, amor a la Patria, coraje, valentía, compromiso, cualquiera de esas palabras juntas o separadas, servirían para describir a Owen Crippa. Las páginas de la historia que se escribieron y escriben sobre Malvinas, lo destacan por haber realizado una verdadera hazaña. Sólo, al mando de un avión pequeño, en una misión que en principio era de reconocimiento sobre el puerto San Carlos, atacó una nutrida flota británica. Sin capacidad de hundir a los buques enemigos, tuvo la certeza de que sí podría dañar sus sistemas de comunicación, por lo que arremetió sobre antenas y radares. Pese a que respondieron a su ataque, su pericia como piloto a vuelo rasante y en medio de la flota enemiga, lo salvaron. Terminada su misión volvió a Puerto Argentino a informar a sus superiores de la posición de los enemigos, datos que fueron de suma importancia para rearmar acciones contra las fuerzas británicas, hace 36 años.

Sobre su visita a Posadas, en el marco de acciones al conmemorarse un nuevo aniversario de la Guerra del Malvinas el próximo 2 de abril, Crippa consideró que debatir sobre el tema es una misión que desarrollan junto a otros ex combatientes desde hace años.

“Termina la guerra y yo me retiro porque debía trabajar para mantener a mi familia. A los pocos días llegan a mi casa en Santa Fe dos personas que eran subalternos. Me cuentan que había varios compañeros con problemas físicos y psíquicos, y cuando les pregunté por qué me buscan a mí, me respondieron que ni los militares, ni los políticos, ni la sociedad les daban respuestas”, contó.

Así se juntaron un martes, y otro, hasta llegar a organizarse para conseguir asistencia médica en un principio, laboral después y conformarse como centro federado de veteranos de la guerra de Malvinas. “Nos fijamos 4 objetivos: en primer lugar la asistencia física, en segundo lugar la asistencia psicológica, posteriormente la cuestión de la reinserción laboral y finalmente difundir la cuestión Malvinas contando la verdad de lo que pasó, para descartar las mentiras que se dijeron”, contó el héroe. Y agregó que tanto él como varios compañeros, están abocados a la “reculturización”, palabra a la cual definió como pomposa, pero dijo que es la que más se ajusta a lo que pretenden: “recuperar valores que nunca debimos dejar”.

Consultado sobre sus expectativas acerca de las negociaciones de Cancillería con sus pares británicos sobre el conflicto de soberanía en las Islas Malvinas, se mostró reacio y dijo. “Nada de estas cuestiones se resuelven a través del diálogo, sino a través de presiones que no necesariamente significan guerras. Nuestro país va a comenzar a avanzar cuando nos apartemos de las políticas partidistas, y comencemos a trabajar en función de políticas de Estado que sean independientes de los actores que nos representen, a nivel nacional como provincial y a través de las instituciones internacionales”.

A ello remarcó que las políticas de Estado son necesarias en todos los aspectos, como por ejemplo en la salud, la educación y la defensa nacional, pero que las mismas deben ir acompañadas por un verdadero compromiso ciudadano.

“Hay una necesidad de compromiso ciudadano. No podemos dejar que solamente los políticos resuelvan estos temas, tenemos que presionar a través de nuestras instituciones para volver a recuperarnos como país. Falta compromiso, nuestra sociedad es muy pasiva, si no te patean el tobillo no te movés. Tenemos que comprometernos por el país, no por nosotros sino por los que nos sucedan”, aseveró.