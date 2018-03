Federal A: Crucero del Norte enfrentará a Huracán Las Heras en la segunda fase de la Reválida

Tras concretarse la igualdad en uno entre Atlético Paraná y Sportivo Las Parejas en un encuentro jugado en la capital entrerriana, se dio a conocer quién será el rival de Crucero del Norte, que ya aguardaba el final de la jornada para diagramar su futuro inmediato.

Finalmente, el primer rival que tendrá el combinado de Santa Inés en su lucha por lograr el segundo ascenso a la B Nacional, será Huracán Las Heras que perdió 3 a 1 con San Lorenzo de Catamarca. El primer partido entre ambos se jugará el próximo fin de semana en suelo mendocino, mientras que el desquite será una semana después en el estadio Andrés Guacurarí.

La derrota

Huracán Las Heras perdió 3 a 1 ante San Lorenzo de Catamarca en la 10ª y última fecha de la primera fase Reválida, que definió los cruces de playoffs para la Segunda Fase Reválida.

El Globito, ya clasificado, empezó ganando como visitante con el gol del juvenil Emiliano García pero el local, obligado a ganar para mantener la categoría, lo dio vuelta con un doblete de Matías Solohaga y otro tanto de Luis Seco.

García convirtió a los 6 del primer tiempo, dejando mudo al Malvinas Argentinas que se llenó a la espera de una victoria del local. La primera explosión en Catamarca llegó a los 21 y la segunda a los 33, con el 2 a 1 (ambos de Solohaga).

Ya en el complemento, Seco, que había ingresado por el goleador del partido, puso tantos definitivos a los 27 minutos.

Con este resultado, San Lorenzo logró el objetivo y se queda un año más en el Federal A.

Por su parte, Huracán jugará con Crucero del Norte en la Segunda Fase Reválida. La ida, en Misiones, será el fin de semana próximo. La vuelta, en el General San Martín, está prevista para el del 8 de abril.

Los cruces

Sportivo Belgrano vs Atlético Paraná

Alvarado vs San Jorge (Tucumán)

Crucero del Norte vs Huracán Las Heras

Deportivo Roca vs Deportivo Madryn

Sarmiento (Resistencia) vs Ferro de Gral. Pico

Desamparados vs Gimnasia y Tiro

Chaco For Ever vs Villa Mitre (Bahía Blanca).

Fuente: Deportes Misiones