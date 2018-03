Desaparición y misterio en San Vicente: excarcelan al novio de Candela y a casi dos meses, la chica embarazada sigue sin aparecer

Carlos D.S., el novio de Candela Agustina Correa de Melo (15), desaparecida desde el 3 de febrero en San Vicente, fue liberado. El juez de Instrucción Tres, Gerardo Casco, dispuso su liberación, aunque seguirá ligado a la causa.

Fuentes judiciales indicaron que por estas horas, los detectives de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial están trabajando sobre los teléfonos incautados en el marco de la pesquisa. Datos preliminares no apuntarían contra la pareja de la muchacha.

El caso está sembrado de misterio. El último fue el viernes 16 de marzo. “Andá al ‘Chorro’ y mirá en un trillo, buscá una bolsa”, le dijo un anónimo vía teléfono al padre de la chica, alrededor de las 22 de ese día. El hombre alertó a la Policía y hubo un intenso rastrillaje en la picada El Chorro, a la que se accede por el kilómetro 49 de la ruta provincial 13, pero no encontraron nada. El lugar se encuentra a cinco kilómetros de la zona urbana de esa localidad. La búsqueda se extendió en un radio de diez mil metros.

“Ella se iba a ir ese día con el novio, que iba a hacer un asado. Dijo que él la pasaba a buscar. Yo me dormí, y ella salió de casa. No me avisó nada, y yo me levanté el domingo y ya no estaba ni su mochila, ni celular, creo que salió por la ventana. Calculé que se fue con el novio, pero después recibí un mensaje diciendo que ella se iba lejos para tener su bebé”, contó su momento Nilda Galeano, mamá de la adolescente.

El propio novio de la adolescente le aseguró a Nilda que aquella noche no había arreglado para reunirse con su pareja.

Los informantes confiaron que aún se manejan tres hipótesis. Entre ellas estaría la de que la joven fue raptada por tratantes de personas.

Once semanas de embarazo cursaba la joven cuando la vieron por última vez. Hasta en Santa Rita se extendieron los rastrillajes. Policías y vecinos recorrieron distintas chacras y el resultado fue el mismo: nada.